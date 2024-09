PSG - Girona: horario, alineaciones y dónde ver en TV y online la jornada 1 de la UEFA Champions League

El Girona cuenta las horas para su debut en la UEFA Champions League. Lo hará ante el vigente campeón de la liga francesa, el Paris Saint-Germain, en el estadio Parque de los Príncipes de la capital francesa, en la jornada correspondiente al miércoles.

Los de Míchel llegan a su primera participación en la Champions tras la goleada endosada por el Fútbol Club Barcelona en Montilivi, con un resultado de 1-4. Enfrente, tendrá también a viejos conocidos de la liga española, como lo son Luis Enrique, Fabián Ruiz o Carlos Soler.

Por su parte, afrontan esta nueva edición de la máxima competición europea a nivel de clubes tras la marcha de Aleix García, Artem Dovbyk, Yan Couto, Eric García o Savinho, este último lléndose al Manchester City. Otros, por su parte, ha regresado al conjunto gerundense Oriol Romeu; y otros se han incorporado como Danjuma, Abel Ruiz, Bojan Miovski o Asprilla.

En estos momentos, el Girona se encuentra como noveno clasificado en la tabla de la Liga, con siete puntos, y dos victorias y dos derrotas en los últimos cinco partidos.

Asimismo, le toca enfrentarse, en la fase de liguilla, y además de al PSG, al Feyernoord, Liverpool, Arsenal, Milán, Slovan Bratislava, PSV y Sturm Graz.

Esta primer fase de la Champions League 2024/2025 tampoco va a ser sencilla para los parisinos, en la cual deben vérselas con el Bayern de Múnich, Atlético de Madrid, manchester City, PSV, Stuttgart, Red Bull Salzburgo, Arsenal y el mencionado Girona.

El conjunto de Luis Enrique ha comenzado la campaña liguera como la terminó la temporada pasada: siendo líder, con 12 puntos conseguidos de 12 posibles, y con incorporaciones de la talla de João Neves, la más joven promesa del fútbol portugués.

El encuentro será dirigido por el colegiado alemán Daniel Siebert, mientras que los neerlandeses Christian Dingert y Bastian Dankert estarán en el videoarbitraje.

Horario y fecha del PSG - Girona

El partido correspondiente a la jornada 1 de la fase de liguilla entre el Paris Saint Germain y el Girona se celebrará el miércoles 21:00 horas, hora española, en el Estadio Parque de los Príncipes de París.

Dónde ver en TV y online la jornada 1 de la Champions League

El encuentro entre parisinos y gerundenses se podrá ver con la plataforma de Movistar+, concretamente a través de su canal dedicado a esta competición, Canal+Liga de Campeones. Asimismo, desde LA RAZÓN se ofrecerá un seguimiento minuto a minuto con los lances más destacados del partido y la última hora de la UEFA Champions League.

Posibles alineaciones

La única duda presente en el Girona es la de Yangel Herrera, que no jugó contra el F.C. Barcelona, y no se sabe si podrá jugar ante el PSG. Por su parte, Luis Enrique no podrá contar con su guardameta titular, Donnarumma, así que será Arnau Tenas será el titular ante el conjunto de Míchel.