¿Cuándo se juega el Real Madrid - Manchester City de 'play-offs' de la Champions League 2025?

La UEFA Champions League 2024-25 introduce una nueva ronda eliminatoria con los dieciseisavos de final, una etapa que marca un punto de inflexión en la competición. Esta fase se disputará en dos semanas consecutivas de febrero de 2025, con partidos de ida los días 11 y 12, y los encuentros de vuelta el 18 y 19. Se trata de un momento clave en el certamen, que refuerza la competitividad e incrementa la exigencia para los equipos que buscan la gloria europea.

El Real Madrid, máximo ganador en la historia del torneo, se encuentra en una situación poco habitual. Tras concluir en la undécima posición de la fase de liga, los blancos deben disputar esta ronda adicional, un obstáculo inédito en sus recientes participaciones. Su rival será el Manchester City, que ha hecho una fase peor que el Madrid y ahora ambos se lo juegan a vida o muete.

Horario y fecha: Real Madrid - Manchester City, play-offs de la Champions League 2025

Ida: Real Madrid vs Manchester City (11 o 12 de febrero, Etihad Stadium )

Vuelta:Manchester City vs Real Madrid (18 o 19 de febrero, Santiago Bernabéu)

Este enfrentamiento se ha convertido en un clásico moderno de la Champions League. in reflejo de su dominio en el fútbol europeo reciente. La eliminatoria promete ser una batalla táctica y emocional de alto voltaje.

El Real Madrid jugará la vuelta en el Santiago Bernabéu, una ventaja clave en este tipo de duelos. La historia ha demostrado que el ambiente de Chamartín en noches europeas puede ser un factor desequilibrante. La remontada contra el PSG en 2022 y la victoria ante el propio Manchester City en las semifinales de ese mismo año son ejemplos recientes del peso del estadio madridista en la Champions.

Cruces de los 'play-offs' previos a los octavos de la Champions

Más allá del Real Madrid-Manchester City, la ronda ofrece otros duelos atractivos:

Mónaco - Benfica

Sporting de Portugal - Borussia Dortmund

Celtic - Bayern Múnich

Feyenoord - Juventus

Brujas - Atalanta

Brest - PSG

Los vencedores de esta ronda avanzarán a los octavos de final, donde se medirán con los ocho mejores equipos de la fase de liga. En el caso del Real Madrid, si supera al Manchester City, se enfrentaría al Atlético de Madrid o al Bayer Leverkusen, en otro duelo de enorme dificultad.

La inclusión de los dieciseisavos de final responde al cambio estructural de la Champions League, que ha sustituido la tradicional fase de grupos por una liga más extensa. Este ajuste busca aumentar la cantidad de partidos de alto nivel y prolongar la emoción del torneo. Para equipos como el Real Madrid, habituados a clasificar directamente a octavos, esta ronda supone un desafío adicional. Sin embargo, también representa una oportunidad para afinar su rendimiento antes de las fases decisivas.

La intensidad y el ritmo competitivo se verán reforzados en un calendario ya de por sí exigente. "Todos queremos el mundo perfecto pero no lo hay. Hemos fallado un partido y no hemos sido capaces de entrar entre los ocho primeros. No pasa nada, jugar dos partidos más o menos. Serán dos partidos difíciles y entretenidos, pero tenemos los recursos para superarlos”, decía Carlo Ancelotti antes del sorteo.