Sorteo Champions League 2025, cruces 'play-offs' y octavos: Manchester City - Real Madrid

Se preparan ocho bombos para el sorteo, con las bolas que contienen los nombres de los equipos cabezas de serie y no cabezas de serie colocados por parejas en los correspondientes bombos marcados según la clasificación de la fase liga. El sorteo comienza con los equipos no cabezas de serie, asignando a cada equipo de una pareja de no cabezas de serie una de las posiciones predeterminadas pertinentes en el 'bracket', comenzando por los equipos clasificados en el puesto 23/24 y terminando con los clasificados en el 17/18.

Se extrae una bola del bombo que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (es decir, los equipos clasificados en los puestos 23 y 24) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este bombo se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo no cabeza de serie de esta pareja, y se le asigna el lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro.

El mismo procedimiento se lleva a cabo con el resto de clubes no cabezas de serie.

Una vez que se hayan sorteado todos los emparejamientos de los equipos no cabezas de serie y se les haya asignado una posición adecuada en el cuadro, el sorteo continúa con los equipos cabezas de serie, empezando por el emparejamiento de clasificación 15/16. El proceso es el mismo que el descrito anteriormente para los equipos no cabezas de serie, con el primer equipo extraído del bombo correspondiente asignado al lugar reservado en el lado plateado del cuadro y el segundo equipo en el lado azul.