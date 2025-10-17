“Quizás sea el final”: Deulofeu rompe el silencio sobre su recuperación imposible

Gerard Deulofeu, exfutbolista del FC Barcelona y actual jugador del Udinese, ha compartido en una entrevista con The Guardian el momento más difícil de su carrera. A sus 31 años, el atacante catalán lleva casi mil días sin jugar tras una grave lesión de rodilla sufrida en enero de 2023, y admite que su regreso podría no llegar nunca: “Quizás sea el final”, confesó.

La lesión —una rotura del ligamento cruzado anterior y un desgarro de menisco— se complicó tras la operación en Roma, cuando una infección dañó el cartílago y dejó su rodilla en una condición crítica, con contacto hueso contra hueso. “No es una lesión común”, explicó. “En la vejez, mi rodilla podría quedar completamente destrozada, y ahora me pasó por la infección”.

Deulofeu entrena a diario, incluso sin contrato formal con el Udinese, que sigue apoyándolo. Su rutina incluye sesiones de fuerza e hipertrofia, pero el dolor persiste. “Si logro volver, serán más de mil días sin jugar. Pero creo que puedo hacerlo. Si alguien es capaz de lograrlo, soy yo”, afirmó con determinación.

El futbolista también compartió el impacto emocional del proceso: sus hijos le piden que vuelva, y eso “le rompe el corazón”. Aunque no da fechas, mantiene la esperanza de volver a pisar el césped, aunque sea “uno o dos minutos”.