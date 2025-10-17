Aitor Rubial, del Betis: “No soy gay”

Al igual que Héctor Bellerín por su pasión por la moda, o que Borja Iglesias por llevar las uñas pintadas, hay quienes piensan que Aitor Ruibal. Y es que, el futbolista del Betis también se ha pintado las uñas, se ha teñido el pelo de diferentes colores y apareció con un bolso en una fiesta.

Según Aitor Ruibal, que cuenta con el apoyo de su mujer, no pasaría nada si fuera gay

Preguntado en una entrevista para Jugones por su sexualidad, Aitor Ruibal respondió: “Hay mucha gente que tiene miedo a ser como es y no lo es por ser futbolista. El fútbol está tan masculinizado que ver algo diferente llama la atención. No soy gay, pero si lo fuese no pasaría nada, ¿qué pasa?. Al final es sentirse a gusto con uno mismo”.

“Mi mujer me apoya en todo, es la primera que me pinta las uñas. Me las pintaría todos los días, según el color de pelo que llevase. Me critican por ser natural, ¿y qué hago si soy yo”, añadió el futbolista del Betis.

La trayectoria de Aitor Ruibal en el Betis

Aitor Ruibal, que es un futbolista muy del agrado de Manuel Pellegrini por su polivalencia, ha disputado en lo que va de temporada 6 partidos con el conjunto verdiblanco y ha anotado un gol. El carrilero de 29 años, formado en las categorías inferiores del equipo andaluz, jugó en calidad de cedido en la temporada 2019-2020 en el Leganés hasta que por fin se ganó un sitio en el primer equipo, con el que acumula ya 176 partidos.