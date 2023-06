El radical mensaje de Pedrerol a favor de Pep Guardiola

El Manchester City de Guardiola ganó la final de la Champions al Inter de Milán. "Para esto he trabajado durante toda mi vida. He jugado horrible, pero hemos ganado", decía Grealish, del City, sin poder parar de llorar tras el encuentro. "Ganar un triplete con estos jugadores es tan especial... Ver a mi familia en el público me pone muy emocionado" continuaba el delantero inglés, que no se olvidó de Guardiola. "Es un genio. Me he ido a hablar con él y a darle las gracias, porque ha puesto mucha fe en mí, pagando muchos millones hace dos años y el año pasado jugué como una mierda, pero siguió confiando en mí", continuó.

De Pep Guardiola es de lo que se habla en España. Porque tiene sus admiradores y sus detractores, los que consideran que es un genio y los que piensan que se halaga todo lo que hace, aunque no siempre tenga valor. Hubo otro jugador español fundamental en la final, Rodri. Pero de él no se habla tanto. Y eso que marcó el tanto de la victoria. "Esto es un sueño hecho realidad", dijo Rodri en los micrófonos de BT Sport. "Todos los merecen, los jugadores, los aficionados que llevan esperando por esto tantos años. Y solo he estado cuatro, pero lo merecemos. El año pasado estuvimos muy cerca, pero cuando llegas siempre a estas rondas, semifinales, final, al final dios te da esta oportunidad", decía después "Nos hemos enfrentado a un gran equipo, se merecen su crédito, pero mi equipo ha dado todo. He jugado como una mierda, pero me he dicho que tenía que superar la situación y he marcado el gol. Es increíble", añadió el centrocampista español.

"Las finales son así, hay muchos nervios, no esperábamos otra cosa. Para muchos de mis compañeros era su primera final, pero hemos competido como animales. Hemos hecho historia, pero lo bueno es que queremos más. Ahora hay que disfrutar, porque estos momentos no vuelven a pasar". Estaba entusiasmado: ""Mi sueño era jugar al máximo nivel, pero jamás pensé en jugar una final de Champions, imagínate marcar un gol en la final. Esto habla de que al final, con trabajo duro, cualquier chaval normal puede llegar a estos momentos. Agradecer a la gente que ha confiado en mí. Ha sido muy especial", terminó. También él reconocía el papel fundamental de Guardiola. "He estado horrible en la primera parte. El míster me ha animado, me ha dicho a la cara que he había estado mal, que era un líder, que tenía que cambiar la mentalidad".

Hasta Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, se ha rendido a Pep Guardiola. En la retransmisión, D'Alessandro ha asegurado que el City había jugado mal y Pedrerol ha saltado defendiendo como nunca a Guardiola, asegurando que en la final fue práctico, pero que durante la competición jugó bien, por ejemplo, "pintando la cara al Real Madrid".

Para Pedrerol parte del éxito de Pep Guardiola consiste en que ha aprendido también a ganar partidos y campeonatos con otro fútbol menos estilizado, pero más directo, más pensando en ganar y en dar menos rodeos. Por eso, ha saltado tanto.