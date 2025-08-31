Rayo Vallecano - FC Barcelona, hoy: horario y dónde ver online TV, LaLiga EA Sports

El Estadio de Vallecas será el escenario hoy, domingo 31 de agosto, del choque entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El duelo llega marcado por el impulso anímico local tras el logro europeo y el hambre culé de sumar su tercer triunfo consecutivo, buscando no perder de vista la zona alta de la tabla.

"Ha sido importante empezar con 6 puntos, pero queremos seguir sumando. El Rayo hizo un gran trabajo, son muy intensos y orientados al uno contra uno. Será un partido duro en un campo distinto", expresó Hansi Flick, entrenador azulgrana, sobre lo que les espera en Vallecas.

El Barcelona ha tenido un inicio de temporada inmaculado. En la primera jornada, venció 0-3 al RCD Mallorca como visitante con goles de Raphinha, FerranTorres y LamineYamal, mostrando solidez, pero careciendo de intensidad. La segunda cita estuvo marcada por una remontada: el conjunto de Flick consiguió revertir un 2-0 ante el LevanteUD para llevarse la victoria por 2-3, con tantos de Pedri y Ferran, así como un autogol de Elgezabal en el tiempo añadido.

Además, en los despachos del Barça la situación financiera continúa mejorando, lo que ha permitido la inscripción de Wojciech Szczesny y Gerard Martín, quienes podrán ser alternativas para este partido. Solo falta registrar a RoonyBardghji, último refuerzo ofensivo que todavía espera luz verde.

No todas son buenas noticias para Flick. Tras la sesión de entrenamiento del viernes, el club informó que Gavi no formará parte de la expedición culé que estará en Vallecas debido a algunas molestias en la rodilla derecha, la que en diversas ocasiones le ha alejado de las canchas. La dolencia en la articulación le obliga a descansar, por lo que tampoco podrá unirse a la selección y será baja para Luis de la Fuente.

El conjunto de Íñigo Pérez también ha mostrado credenciales en este arranque de liga. En la primera jornada, venció con autoridad 1-3 al Girona en Montilivi. Aunque cayó en la segunda fecha por la mínima frente al Athletic Club en San Mamés (1-0), dejó buenas sensaciones pese a contar con un equipo lleno de rotaciones.

"La estabilidad en el once es clave, aunque no descartamos ajustar la plantilla tras estos partidos seguidos", afirmó el entrenador rayista refiriéndose a la doble exigencia de sus jugadores tras la victoria en el compromiso europeo del pasado jueves 28 de agosto. Un triunfo por 4-0 del Rayo ante el Neman Grodno, que le dio acceso a la liguilla de la Conference League por primera vez en su historia. Tras 25 años, los franjirrojos se enfrentarán ahora al desafío continental, un hito para toda la institución.

Historial de enfrentamientos

Los antecedentes directos invitan a la cautela. De 45 duelos oficiales, el FC Barcelona suma 28 victorias, por 10 empates y solo siete triunfos para el Rayo Vallecano. Sin embargo, el equipo madrileño ha sabido complicar a los culés en temporadas recientes y aspira a prolongar esa tendencia ante su hinchada, en una noche que promete fuertes emociones.

El partido comenzará a las 21:30 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN LaLiga (M55 - O113) y DAZN LaLiga 2 (M58 - O114), de la plataforma DAZN, así como por LaLiga TV Bar, de Movistar Plus. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - FC Barcelona

Rayo Vallecano

Batalla; Ratiu, Luiz Felipe, Lejeune, Pep Chavarría; Pathé Ciss, Unai López, Pedro Díaz, Isi Palazón; Álvaro García y De Frutos.

FC Barcelona

Joan García; Koundé, Pau Cubarsí, Araujo, Balde; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

Árbitro: Mateo Busquets Ferrer