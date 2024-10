Real Madrid - Barcelona: El trabajo extra que Flick le pide a Lamine Yamal

“Yo ya he estado en el Bernabéu, como jugador, hace muchos años”, respondía Hansi Flick, que no entendía muy bien la pregunta que le hicieron: “En el Bernabéu pasan cosas”. Los ojos se la abrieron al escucharlo y quiso confirmar: "¿Está bien hecha?". Cuando le aclararon que la cuestión iba referida a los árbitros, no entró en el asunto. De momento, no lo ha hecho desde que llegó al banquillo del Barcelona. “Los árbitros tienen un trabajo durísimo. Él mío no es hablar de ellos, es centrrme en el rendimiento. He pedido a mi equipo que nos centremos en el rendimiento”.

No será, por tanto, la primera visita del entrenador alemán al estadio del Real Madrid, pero sí su primer Clásico. “Para ser honesto, no pienso demasiado al respecto. Lo que importa es preparar bien al equipo. Lo que sí se palpa es que los jugadores tienen ganas de jugar el partido. Yo también. Será un partidazo”, responde Flick, que pondrá a prueba en el escenario más complicado su filosofía de fútbol ofensivo, de ataque, la presión alta que asfixia a los rivales, pero que también puede suponer dejar muchos metros a la espalda de la defensa si no se hace bien, un caramelo para futbolistas veloces como Mbappé y Vinicius. “Es nuestra filosofía, presionar al máximo. Tenemos mucha calidad con y sin balón. Tenemos que ser una unidad compacta, esto es importantísimo, porque si dejamos espacios no es bueno. En la segunda parte contra el Bayern lo hicimos bien. Nos vamos a concentrar en esto”, contestó el alemán. “Siempre hay jugadores rápidos en los equipos rivales, ahora jugamos contra el Madrid, evidentemente todos los jugadores están muy preparados, pero confío en mi equipo, creo en ellos. Contra el Bayern empezamos un poco lentos, pero después del 1-1 nos vinimos arriba y eso es un buen síntoma, porque significa que creemos en nosotros, y lo hicimos mejor con la posesión y atacando la pelota”, continuó.

El trabajo defensivo de Lamine

Esa filosofía hace que los primeros defensas sean los atacantes, y eso incluye a Lamine Yamal. “Especialmente para el partido del Bayern, él tenía varias cosas que hacer, la más importante era presionar a Alphonso Davies desde la última línea del centro del campo. Y en el gol después del empata a uno se pudo ver cómo Lamine hizo lo que se le dijo. A su vez, con la bola lo podéis ver, lo pudisteis apreciar en el partido contra el Bayern todo lo que puede hacer. Es un honor ver lo que pudo hacer, pero para nosotros también es importantísimo que pueda mejorar en la defensa. Lo está haciendo muy bien, los objetivos que tenemos los está consiguiendo genial”, analizó.

No es el único joven de la plantilla del que habló el preparador germano. También de Cubarsí, del que Kompany, técnico del Bayern, dijo que sería uno de los mejores centrales del mundo en el futuro: “Es genial ver cómo juega. Todo depende de él, y tiene esa hambre de entrenar cada vez más duro y de mejorar. Va por el buen camino. Nuestro trabajo es intentar hacer que los jugadores mejoren”.

Respecto a que el Real Madrid ha tenido un día más de descanso, tampoco quiso darle muchas vueltas. “No vamos a cambiar nada, esto no se puede cambiar. Es el Madrid, jugaron el martes, nosotros el miércoles, ya está. Cada uno a sus cosas. Creo que los jugadores se apañarán, han entrenado muy bien”, respondió. Tampoco se paró mucho en los halagos que está recibiendo. Conoce su profesión. “Está bien, es bonito que te elogien, pero yo sé cuál es mi trabajo, que son los resultados. Cuando ganamos está bien; cuando no ganamos, no tan bien. Nos enfocamos en el rendimiento, en la idea, en la pasión, en cómo queremos jugar. También en la afición. La conexión de los seguidores con los jugadores es enorme, se palpa, lo amo de verdad. Por eso jugamos al fútbol, para vencer, porque es nuestro trabajo y creo que todo el mundo cuando juega lo hace para vencer, para la afición. Y un Clásico, claro, es lo que más quieres... En Alemania tenemos algunos, pero este es el Clásico con mayúsculas. Hay que disfrutarlo, todo el mundo está feliz, y para disfrutarlo tienes que trabajar duro, y lo hemos hecho”.