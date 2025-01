El Real Madrid celebra el liderato con una goleada a Las Palmas (4-1)

Herida cerrada, futuro abierto. El Real Madrid no sólo ha cogido aire con los dos partidos siguientes al Clásico, es que se ha puesto líder superando al Atlético y sacando dos puntos más al Barcelona. Entonces, desde esta posición, tan lejana de la de Yeda, pese a que sólo ha pasado una semana, permite que muchos piensen que lo del Barcelona fue una accidente o, y esto es lo interesante, que haya sido ese punto de inflexión que lleva buscando Ancelotti desde hace meses.

Puede ser, por qué no. El Real Madrid tiene ya al mejor Mbappé, líder del equipo, ha recuperado para el fútbol a David Alaba y ha encontrado en Ceballos el centrocampista que dirija al equipo y también robe. Otra cosa es que Ancelotti se fíe de él para otros días, pero contra Las Palmas, el centrocampista fue varias veces aplaudido y terminó completando uno de sus mejores actuaciones.

Alguien tenía que pagar los platos que se rompieron en el Real Madrid la semana pasada. No fue el Celta, que llegó demasiado pronto, aprovechó los errores del rival, mientras el equipo blanco pasaba por el juicio del público. Pero Las Palmas no tuvo tanta suerte. Y eso que se adelantó antes de que el Real Madrid tocase la pelota. Fue Courtois el primer jugador blanco el que tuvo contacto con el balón: al cogerlo dentro de la portería tras el gol de Fabio Silva. Con Moleiro muy enchufado, Las Palmas saltó al Bernabeú dispuesta a jugársela a cara o cruz. Por eso los primeros minutos fueron tan intensos: marcó Silva y casi marcó Brahim en la jugada siguiente. Comenzó el choque a un ritmo de vértigo, sin que el balón se parase en el centro del campo. Un riesgo para el equipo más débil, pero también una oportunidad si sabía hacer daño a un rival con un ego aun disminuido.

Fue Sandro, el delantero de Las Palmas, el que rompió el partido con un penalti a Rodrygo tan claro que fue hasta sorprendente. Y no hubo dudas sobre quién lo iba a tirar. Mbappé cogió la pelota y su tiro fue, en vez de fuerte, de jugador inseguro, con el interior, al otro lado del portero.

Ya no hubo más partido. Moleiro desapareció y también el equipo de las islas. El Madrid tomó la pelota, se sacudió los temores, los malos recuerdos y empezó una avalancha tan típica de esas tardes del Bernabéu, cuando el equipo se desata y la defensa rival no llega a tapar todas las fugas. Empieza a ser complicado parar a Mbappé, que va echando esprints como el correcaminos, pero ya con mucho más sentido y terroríficos. Se quedó a un gol de meter tres goles y de que la estadística confirmara que es el delantero que fichó el Real Madrid y que está para quedarse.

Metió también el tercero, al primer toque, tras un paso de Rodrygo, muy participativo y con muchas ganas desde la banda izquierda. La ausencia de Vinicius dos partidos de LaLiga por sanción ha permitido a Carlo Ancelotti no tener que tomar decisiones en la parte de arriba. Porque lo que parece claro es que no va a cambiar su esquema: dos hombres en el centro del campo y luego los de arriba. La historia es que los de arriba no sólo sean los de arriba. Brahim le da más fútbol en el medio, y también el segundo gol del partido, el que desequilibró el encuentro y lo puso muy, pero muy cuesta abajo.

Ya sólo era cuestión de apostar cuántos goles iba a meter el líder de LaLiga. Se quedó en cuatro, porque en la segunda mitad, se perdió nervio porque todo estaba decidido. Y porque el fuera de juego fue casi una maldición.

Esta vez dio igual: el Madrid disfrutó tanto que en algunas jugadas de ataque, coincidieron los dos laterales, Lucas y Fran en el área rival. Esta temporada, principalmente, han sido sufridores.

Rodrygo hizo el cuarto y luego salió David Alaba. Todo bien en el Madrid, que ya tocaba.