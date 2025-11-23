¿Y si el Real Madrid de Xabi Alonso llega a los 100 puntos en LaLiga? Sí, es posible

«No hemos tenido apenas ocasiones de rematar entre los tres palos. Principalmente en el primer tiempo (...) No hemos tenido ocasiones de gol, por méritos del adversario, que se ha cerrado y ha jugado muy bien defensivamente. Tampoco hemos podido marcar de falta a pesar de que hemos contado con un par de ocasiones». Podían ser palabras de Xabi Alonso tras Vallecas, pero son palabras de Jose Mourinho en 2011, después de haber empatado contra el Racing, cuando el encuentro anterior habían perdido contra el Levante. Eran las jornadas 4 y 5 de aquella Liga. En la jornada 12, su Real Madrid llevaba 31 puntos, con diez victorias, un partido empatado y otro perdido.

Exactamente igual que ahora.

Los mismos números que cuando el récord de Mourinho

Todo depende del lugar desde donde se mire, dice el refranero popular. Han sido dos semanas largas en el Real Madrid como lo son las resacas tras encuentros flojitos, como el de los blancos en Vallecas. Pero ha pasado tiempo y Xabi puede mirar las cosas desde otro punto de vista: el que le dan los números. Si gana en Elche, seguirá tres puntos por encima del Barcelona y, pese a las sensaciones que se puedan haber transmitido y pese a que, en las redes, han sido días de muchas informaciones, el Madrid va, ahora mismo, al ritmo que iba el de José Mourinho, con Xabi Alonso en el campo, y que, y esta perspectiva es la buena, acabó campeón con 100 puntos.

La comparación no sólo es un consuelo: es un dato. Y es desde ahí desde donde Xabi Alonso prepara el regreso del equipo a LaLiga tras el parón, con la convicción de que la temporada se construye sobre una mezcla de solidez, paciencia y resistencia en los peores momentos y este lo es, aunque los números insistan en decir otra cosa. «Dentro de una temporada hay todo tipo de momentos, pero estamos con ganas de mirar hacia adelante. La energía es buena. Vamos a ir recuperando a gente y otros van a poder aportar. Necesitamos a todos», decía ayer Xabi Alonso, sobre cómo está el equipo (que está sin defensas).

Xabi Alonso: "Sabemos dónde estamos"

Sonrió el entrenador blanco ante algunas preguntas, algo que no se le había visto hacer otros días, como si buscase refugiarse frente a la Prensa. Sabe dónde está, lo que pasa en el Real Madrid: son las sensaciones las que importan más que las matemáticas. Estas últimas se le están dando bien, las primeras no terminan de ser satisfactorias ni con continuidad. «Sabemos dónde estamos. Lo llevamos con normalidad y con la exigencia propia que nos imponemos después de cada partido, tanto cuando sale bien como cuando sale mal», decía el entrenador sobre las críticas.

Hay una diferencia con aquel equipo de Mourinho que acabó arrasando: era una máquina de hacer goles. Sumaba 43 tantos a favor (26 el de Xabi). Pero tras perder contra el Levante (1-0) y no marcar contra el Racing, no se miró eso. «Lo que nos han faltado son las condiciones idóneas para generar superioridades y para que nuestros delanteros encuentren el gol», decía entonces Pardeza, director general del equipo.

El Real Madrid de ahora apenas marca si no lo hace Mbappé: «Cuando no marcamos tenemos que buscar alternativas que no sean sólo con el delantero. Que puedan ser los extremos desde segunda línea o con el balón parado. Volverán los goles, no tengo ninguna duda», contaba ayer Xabi Alonso.

«El Real Madrid suena a hueco», decía «El País» tras los dos partidos sin marcar en 2011.