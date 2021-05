El sorprendente nombre para entrenar al Real Madrid

Fútbol

Zidane se ha marchado con reproches a los que el Real Madrid no contesta, pero ahora el club blanco tiene que buscar un sustituto con el que empezar a planificar la pretemporada y el plan para la temporada que viene. Los nombres van y vienen sin que el club confirme ninguno y según van desapareciendo algunos, van apareciendo otros en las quinielas, a la espera de que se haga un movimiento definitivo.

El primero era Allegri, pero la Juve tuvo más prisa y le sedujo. Tras la mala experiencia de Pirlo, el club italiano quería un entrenador con el que ya tocó el éxito y por eso vuelve a él, superado por la nostalgia. A partir de ahí, se abre la baraja de candidatos y según pasan los días, va cambiando.

El hombre es Pochettino, pero el PSG no le va a dejar salir: “Mauricio Pochettino tiene dos años de contrato con el PSG y estamos muy contentos”, aseguró Leonardo, el director deportivo del club francés, cerrando la puerta. Por sus diferencias entre ellos parecía que se había abierto una puerta de salida, pero ahora vuelve a estar cerrada. O cambia algo o los caminos de Pochettino y el Madrid, con tantas ganas de cruzarse, van a seguir siendo paralelos.

Conte es el otro nombre que siempre ha estado en la mesa, sin embargo sus opciones se desvanecen, porque no todos en el club están de acuerdo con sus métodos. El italiano parece una promesa de éxito y títulos, pero también que alguna guerra va a estallar en el vestuario y eso pone trabas a su llegada.

Raúl sigue siendo una opción y lo seguirá siendo, pero si fuese el elegido, el Madrid no estaría buscando fuera. El mítico capitán histórico del Madrid va a contar siempre para el club, aunque hay quien piensa que son tiempos complicados y que no se puede quemar a un jugador que tanto representa para todo el madridismo. Además, coincide con un momento en el que en el mundo del fútbol ya no se buscan tanto entrenadores que sean mitos de los clubles: las experiencias de Pirlo o Lampard han cortado esa modo.

Y es en esa búsqueda sin terminar de decidirse cuando aparecen un par de sorpresas. Uno de los nombres que lleva sonando estos días es Galtier, el sorprendente campeón de Francia con el Lille y que ha asegurado que no continúa: “Me voy del Lille con un resultado increíble, necesito otra cosa. No quiero caer en una rutina, como sucede muchas veces”. El Madrid también podría estar interesado en el director deportivo del club francés, Luis Campos. Ganar al PSG este curso les ha dado mucho prestigio.

Galtier es poco conocido por el aficionado que no sigue con detenimiento el fútbol y, por eso, su llegada sería una sorpresa para muchos, pero quizá no tanta como podría ser la llegada del otro entrenador que acaba de salir a la palestra, según informaba la Cadena Ser: Carlo Ancelotti, el hombre de la Décima, el entrenador que devolvió el club a Europa y dejó sus buenas maneras.