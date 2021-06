Cinco claves del futuro de Sergio Ramos en el PSG: todas las pistas de esta operación

Fútbol

El culebrón que protagoniza el mercado de fichajes parece llegar a su fin. Sergio Ramos pondrá fin el próximo 30 de junio a una relación de 16 temporadas con el Real Madrid, con el que ganó 22 títulos, y según ha desvelado Paco González en la Cadena COPE, el central ya habría desvelado a algunos de sus excompañeros en el Madrid el PSG ha sido el club elegido para jugar la próxima temporada.

Las ofertas más importantes que ha tenido sobre la mesa son las del Manchester City, Manchester United, PSG, Juventus de Turín, y en los últimos días la Roma de Mourinho pero el ex capitán del Real Madrid ya tiene claro cual es su elección. Estas son las cinco claves de un fichaje más que probable -aunque aún falta la firma- del central por el PSG:

1. Siempre fue la primera opción

Desde que su salida del Real Madrid parecía clara, el ex capitán blanco siempre barajó la opción del PSG como su preferida y fue dejando ciertas pistas que le encaminaban hacia París. El pasado mes de Mayo algo llamó poderosamente la atención y es que, en cuestión de horas el capitán del Real Madrid comenzó a seguir en redes sociales a toda la plantilla del PSG.

Tras su comentado aplauso en Twitter a la renovación de Neymar, llegaba este movimiento en Instagram que hizo saltar las alarmas en el madridismo. Y es que no es nada normal empezar a seguir a toda la plantilla de un club de un momento a otro, por lo que este movimiento parecía significar mucho más que unos simples “follows”. Junto Keylor Navas y Neymar, jugadores que conoce perfectamente, le siguieron enigmáticos ‘follows’ a jugadores como Draxler, Florenzi, Mauro Icardi, Kimpembe, Ander Herrera o Thilo Kherer, con el que el capitán blanco se apresuró a entablar seguimiento en sus redes sociales.

2. Las condiciones del contrato

Es el único club europeo que puede cumplir las expectativas de Ramos. El camero llegaría a una Liga, la francesa, en la que el PSG tratará de revalidar el título después de que este curso se lo arrebatara el Lille y en el que la Champions seguiría siendo el objetivo principal de la temporada. Justo lo que pidió Ramos al salir del Real Madrid: pelear por títulos. Además sería el único club que estaría dispuesto a firmarle por dos temporadas, una exigencia que dio al traste con su continuidad en el club blanco. Y por último, las condiciones económicas. La propuesta del PSG constaría de dos años de contrato más uno opcional, así como un sueldo que rondaría lo que el andaluz le reclamaba a Florentino Pérez.

Según filtró “El chiringuito”, el central pide, de primeras, una prima de fichaje de 20 millones. Eso por únicamente estampar su firma en un contrato. Pero, además, a sus 35 años, demanda 15 millones por temporada, más de lo que cobraba en el Real Madrid, algo que solo puede permitirse Nasser Al-Khelafi.

3. El OK del vestuario

Estos día se ha venido hablando, especialmente en los medios franceses de una guerra interna en el vestuario del PSG entre partidarios y detractores de que Ramos recalara en el PSG. Según dichas informaciones, el fichaje de Sergio Ramos, no era del gusto de todos, y en particular del eje central que ahora forman Marquinhos y Kimpembe. El defensa español no llegaría a París para sentarse en el banquillo y representaría una dura competencia para brasileño y francés.

Si embargo en las últimas horas, todo apunta a que el vestuario del PSG habría dado su OK a la llegada del camero. Neymar y Keylor Navas lo esperan con los brazos abiertos y han convencido al resto de la plantilla de la gran jerarquía deportiva del español quien ha ganado 4 Champions y un Mundial, entre otros tantos importantes títulos.

De firmarse definitivamente el contrato, Ramos no solo encontrará un ambiente amigable, con varios futbolistas que han jugado con él o han pasado por La Liga, sino también algo que ha sido clave: un entrenador como Mauricio Pochettino que lo conoce y que habla su mismo idioma.

4. Cómo afecta al Real Madrid

El fichaje de Sergio Ramos también tiene consecuencias para el Real Madrid. Ayer cobraba fuerza la noticia de que Ramos y Varane, el valor más en alza del Real Madrid, podrían compartir vestuario en París. El defensa francés podría seguir los pasos de Ramos y abandonar el Real Madrid este verano. Si Varane no renueva antes de que cierre el mercado de fichajes, su traspaso sería la única forma que tendría el Madrid de obtener un rendimiento económico. Si el central agota su contrato, en el verano de 2022 se iría libre, así que venderlo podría ser una opción.

Pero además, en las últimas horas ha saltado otra noticia de calado para el club blanco. Ramos no querría llegar solo al club francés. Desde el entorno del central se ha propuesto a los responsables del PSG que inicien conversaciones para llevarse a Casemiro del Real Madrid. El centrocampista brasileño no acabó bien con Carlo Ancelotti en la primera etapa del italiano en el Madrid. El míster no contó con el brasileño y la situación apunta a repetirse esta temporada.

Esta opción solo podría suceder si en el PSG ponen sobre la mesa la posibilidad de añadir a la operación al gran sueño de Florentino Pérez: el fichaje de Kylian Mbappé.

5. París, el destino preferido

Otra de las razones que han decantado la balanza es la ciudad de parís, destino preferido por su familia. No en vano, en enero ya se rumoreó que Pilar Rubio buscaba casa en la capital francesa. ¿Dónde podría vivir la familia Ramos? Si finalmente estampa la firma en un contrato con el PSG, el central podría optar por vivir en la zona de Neuilly-sur-Seine, en Altos del Sena, París, una acomodada zona en la que viven numerosos futbolistas como Mauro Icardi o Angel Di María. Pero ¡ojo!, esta zona ha estado este año en el foco de atención por la ola de robos sufridas por varias de las estrellas que en ella viven, entre ellos el propio Di María, Icardi y Wanda Nara o Sergio Rico. Neuilly-sur-Seine se encuentra en el departamento de Hauts-de-Seine, en la región de Île-de-France. Bordeando París, es uno de los municipios más ricos de Francia, per cápita. La ciudad está rodeada por el Sena y tiene una ubicación ideal para disfrutar de todas las atracciones de la capital francesa. Además, Neuilly-sur-Seine tiene un importante patrimonio histórico y arquitectónico y un impresionante número de parques que seguro que encantarán a los más pequeños de la familia Ramos.

Otra opción sería instalarse en Bougival (una ciudad al oeste de la capital), donde vive Neymar. En 2017, Neymar se mudó a una impresionante mansión de cinco pisos construida en la década de 1950 y que se encuentra a 10 millas del centro de París. Con una superficie 10.000 metros cuadrados, cuenta con una piscina cubierta gigante en el sótano, con tumbonas y una vista hacia el extenso jardín de 5,000 metros cuadrados. Además hay una sauna, baño turco y sala de juegos masiva para divertirse con sus amigos. La casa es propiedad del actor francés Gerard Depardieu y el brasileño paga 14.000 euros al mes en concepto de alquiler. Sin duda una mansión así sería ideal para la familia Ramos.