Toni Kroos anuncia por sorpresa que se retira de la selección alemana

Fútbol

Toni Kroos se retira de la selección alemana tras la salida de su equipo de la Eurocopa. El centrocampista anunció de forma oficial que pone punto y final a su etapa en el combinado germano después de una carrera en la que ha disputado 106 partidos, anotó 17 goles y coronó conquistando el Mundial de 2014 en Brasil. El germano dice adiós a su selección para centrarse en el Real Madrid.

El centrocampista alemán Toni Kroos anunció su retirada como internacional a través de su perfil de Instagram. El campeón de la Copa del Mundo de 2014 jugó 106 partidos con su país, contribuyendo con 17 goles y 19 asistencias. Kroos dijo que tenía claro “durante mucho tiempo” que no estaría disponible para la Copa del Mundo en Qatar el próximo año. Dijo que su prioridad ahora sería centrarse en su carrera de club con el Real Madrid y pasar tiempo con su familia.

“Había tomado la decisión de renunciar después de este torneo durante mucho tiempo. Tenía claro durante mucho tiempo que no jugaría el Mundial de Qatar 2022. Principalmente porque quiero centrarme de lleno en mis objetivos con el Real Madrid durante los próximos años. Fue un gran honor para mí poder usar esta camiseta durante tanto tiempo. Lo hice con orgullo y pasión. Gracias a todos los fanáticos y seguidores que me apoyaron y apoyaron con sus aplausos y vítores. Y gracias a todos los críticos por su motivación extra. Al final me gustaría agradecer mucho a Jogi Löw. Me convirtió en jugador nacional y campeón mundial. El confiaba en mi. Hemos escrito una historia de éxito durante mucho tiempo”, escribió el alemán en redes sociales.