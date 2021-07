Real Madrid: la presentación de Alaba, en directo: “No he venido a compararme con otros jugadores”

Fútbol

13:33. Alaba: “Sólo he hablado con Ancelotti un par de minutos, nada de fútbol. Y no, no he pedido jugar en una posición completa”.

13:32. Alaba: “Para mí es un placer jugar delante de los fans. He podido jugar en el Bernabéu con el Bayern y el ambiente siempre ha sido estupendo”.

13:31. Alaba: “El sistema depende del entrenador, dos o tres centrales. Yo soy un jugador flexible”.

13:30. Alaba: “Por supuesto que hay equipo para pelear por la Champions y de que esta temporada podemos jugar bien”.

13:28. Alaba: “Ramos ha estado aquí una década y ha jugado muy bien al fútbol y se ha convertido en un líder, eso es algo que todos sabemos. Se me dijo que es el único número que había disponible, pero me siento honrado, es una gran motivación para mí llevarlo y quiero representarlo y hacerle honor. Pero no estoy aquí para compararme con otros, repito”.

13:27. Alaba: “En mi infancia, el Real Madrid todos sabemos lo que es, un enorme club en todo el mundo. Cuando yo vivía en Viena se sentía eso. Para mí es muy especial estar aquí”.

13:26. Alaba: “Conozco algunas palabras en español del tiempo en el Bayern, por los jugadores españoles. Todavía no he aprendido nada, pero quiero aprender el idioma lo antes posible, para comunicarme mejor con el resto de compañeros. He hablado con Kroos y me alegro de volver a tenerlo de compañero”.

13:26. Alaba: “Mbappé es un jugador de clase mundial, es indiscutible. Creo que es algo (fichaje) que no me afecta a mí”.

13:25. Alaba: “Mañana estaré en el primer entrenamiento. Estoy rodeado de gente estupenda que me va a cuidar y quiero conocer al equipo lo antes posible”.

13:24. Alaba: “Soy un jugador flexible, puedo jugar en varias posiciones y la decisión depende del entrenador”.

13:23. Alaba: “Por supuesto, me apenó que Zidane abandonase el club, pero por otro lado me he alegrado de que Ancelotti sea el sustituto. Tenemos una excelente relación. Es un placer volver a entrenar con él”.

13:21. Alaba: “Me decidí personalmente por dar el siguiente paso en mi carrera para crecer como jugador y persona. Recibí distintas ofertas, pero para mí sólo había una opción que era el Madrid, el club más grande, que es el reto que yo estaba buscando”.

13:20. Alaba: “Yo no he venido para compararme con otros jugadores. Estoy aquí para ser David Alaba. Quiero aportar mis capacidades en el juego, y a nivel humano ser yo mismo”

13:19. Alaba: “Hablé con el club del número y me ofrecieron este número. No había muchos más, pero sé lo que significa, fortaleza, liderazgo, y yo quiero darlo todo”

13:18. Alaba: “Para mí es un sueño que se cumple. Es el mayor club del mundo y a mí me llena de orgullo. Estoy deseando ponerme la camiseta”.

13:17. Butragueño: “Es un honor que formes parte de la familia del Real Madrid. De deseamos todo lo mejor. Bienvenido”.

13:11. El domingo juega el Real Madrid su primer partido, contra el Rangers. Quizá se pueda ver ya a Alaba jugando con la camiseta blanca, aunque sea unos minutos.

13:07. David Alaba todavía no ha aparecido por la sala de prensa. Se ha visto al futbolista muy emocionado, con el detalle de empezar su comparecencia con unas palabras en un buen español. Puede jugar en varias posiciones, pero en principio será central.

12:48. Toda la familia ha posado junta. Ahora, Alaba se pondrá la camiseta y dará unos toques. Después atenderá a los medios en su primera conferencia de prensa.

12:46. Florentino Pérez y Alaba posan juntos con la camiseta con el número “4″, que será el dorsal que luzca el futbolista en el Real Madrid.

12:45. Habla Alaba: “Hola a todos. Muchas gracias por la cálida bienvenida”, dice en español y sigue en inglés. “Hoy es un gran día, es un orgullo vestir esta camiseta y espero que juntos podamos tener muchos éxitos:

12:44. Florentino Pérez: “Damos la bienvenida a un jugador extraordinario. Davdid, te doy las gracias por elegir el Real Madrid para seguir agrandando tu carrera. Bien de un club amigo, el Bayern, donde has ganado muchos títulos y donde eres una leyenda”. El presidente del Real Madrid habla del espectacular currículum deportivo de Alaba y le anima a que lo siga aumentando en el Real Madrid. “Aquí y ahora empieza tu historia en el Real Madrid. Bienvenido al club con el que sueñas, a tu nueva casa”.

12:42. Florentino Pérez comienza su discurso hablando de la pandemia y deseando que los aficionados tanto del Real Madrid como del resto de equipos vuelvan a los estadios.

12:40. Florentino Pérez: “Cuando llegan los grandes jugadores a los madridistas nos emociona, y este es uno de esos momentos, que coincide con una nueva etapa con Ancelotti”

12:35. La presentación comienza en la Ciudad Real Madrid con un vídeo de las mejores jugadas del futbolista. Su familia lo está acompañando en la sala: su pareja, su hijo, su hermana, sus padres. También está el embajador de Austria en España.

Bienvenidos a la presentación de David Alaba como nuevo jugador del Real Madrid. El futbolista que puede ser central, lateral izquierdo o centrocampista llega procedente del Bayern Múnich. Tiene 29 años y firma por cinco años.