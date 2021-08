Mbappé: se para la negociación entre el Real Madrid y el PSG

Fútbol

La negociación entre el Real Madrid y el PSG se ha parado. El club francés no responde a la oferta del Real Madrid. Según informó el diario deportivo francés L’Equipe, PSG y Real Madrid terminaron sus intercambios este lunes a primera hora de la tarde. Los dos clubes no llegaron a un acuerdo a pesar de una tercera oferta oral del club español por una suma de alrededor de 200 millones de euros. Desde Qatar no había respuesta y el Madrid dio por hecho que la negociación se terminaba.

El Real Madrid, sin embargo, considera que aún queda tiempo, limitado, pero tiempo para que la situación cambie. No sería la primera vez ni la segunda que ficha a un futbolista en el tiempo límite y el martes es muy largo, pero es verdad que el Madrid se está encontrando problemas que no ha visto en otras negociaciones de futbolistas galácticos.

El PSG es un club sui generis y eso implica que haya situaciones extrañas como esta. El club blanco ha pasado del optimismo del principio, a la espera de después y ahora, a esta extraña situación en la que la paciencia está a punto de agotarse.