Así de contundente se muestra Pedrerol contra Mbappé

Deportes

Kylian Mbappé completó un excelente partido contra el Stade de Reims y fue la gran estrella del PSG, hasta tal punto que eclipsó el debut de Leo Messi con el equipo parisino. Mbappé marcó los goles del PSG (0-2) y los celebró de forma muy efusiva. Después del encuentro, el delantero habló en sus redes sociales de que había sido “la noche perfecta”.

Este comportamiento de Mbappé provocó que el periodista Josep Pedrerol le lanzara un duro mensaje en su programa El Chiringuito. “Mbappé, ¿cómo se te ocurre hacer hoy el partido de tu vida? ¿Cómo se te ocurre hacer la noche perfecta? Algo que has publicado en tus redes sociales. ¿Por qué has celebrado el gol con tantas ganas? ¿Sabes que hay muchos madridistas que están pendientes de ti? Sabes que has hecho un esfuerzo descomunal diciendo no a la renovación, una vez y otra. Has hecho todo lo posible por jugar en el Real Madrid. Hoy, la última noche antes de que el PSG conteste, haces el gran partido y lo celebras a lo grandes y hablas en redes sociales de “la noche perfecta”, dijo Pedrerol en su contundente monólogo.

El Real Madrid presentó una segunda oferta de 170 millones de euro más 10 en variables por Mbappé, pero el PSG todavía no ha respondido. El mercado de fichaje se cierra este martes 31 de agosto, por lo que la solución al misterio de dónde jugará Mbappé no tardará en conocerse.