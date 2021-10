Las muy malas noticias de la madre de Mbappé al Real Madrid

Fútbol

No va a ser una temporada fácil para Mbappé en el PSG pese a que el delantero francés está intentando suavizar el ruido de todo lo que pasó este verano. El club parisino le va a intentar renovar mientras los aficionados le exigen títulos porque consideran que tienen una delantera para ganar en Europa. Otra cosa es que tengan equipo y mentalidad de conjunto para hacerlo. Mbappé va a tener que pasar el año con la presión de la renovación y la tensión competitiva en un club en que cada derrota, como sucedió contra el Rennes, va a ser un drama. Y está por ver si la relación con Messi y Neymar va por buen camino. Lo que se ha visto hasta ahora es que no va a ser fácil repartir el protagonismo.

Ambas cosas van a ir para largo. Por ejemplo, su renovación. Un día parece cerca del Real Madrid y otro día, en cambio, parece más lejos. O al menos eso ha dado a entender su madre Fayza en una entrevista en Le Parisien. Le preguntan por una posible renovación de su hijo con el PSG: “Estamos hablando de momento, todo está bien”, responde.

Ahora está en la selección francesa, que tiene que ser su lugar de relax, aunque no es sencillo: «Siempre he puesto a la selección francesa por encima de todo y la seguiré poniendo por encima de todo. Nunca he ganado un euro por jugar para la selección y podría jugar gratuitamente para mi país. Sobre todo, nunca he querido ser un problema. Pero desde el momento en el que la gente comenzó a decir que era un problema...Lo más importante es la selección francesa. Y si la selección francesa es más feliz sin mí, es así», aseguraba en la última entrevista que ha dado esta semana. Dejaba caer que no le habían apoyado lo suficiente y que podría abandonar. «Es lo que me hicieron sentir y es lo que sentí. El mensaje que recibí es que mi ego nos hacía perder, que quería ocupar demasiados espacios y que, sin mí, habríamos ganado», continuó, cansado de las críticas.

Varane aseguró que no pensaban dejarle tirado y también lo afirmó el defensa Lucas Hernandez: «Lo vi integrado. Quería jugar la Euro y ganarla, como todos los jugadores. La eliminación fue un gran golpe para todos. Kylian es un gran jugador. Todos lo aman aquí. Es muy respetado. Es un jugador muy joven pero ya es uno de los importantes. Todos estamos con él, lo necesitamos. Debe saber que es un jugador único y que la selección de Francia lo necesita. Con él, intentaremos hacer mucho más».

Pero, sin duda, el gran apoyo de Mbappé es Benzema, que le ha defendido siempre y que estuvo muy activo cuando el Real Madrid hizo la ofensiva en verano. Entonces publicó un mensaje en Twitter con una foto de Ronaldo y Romario hablando en un partido de la selección brasileña. «Por esto amo el fútbol»» decía. Casi todas las lecturas coincidían en que hablaba de él y de Mbappé con la misma camiseta: «Mbappé y yo nos llevamos muy bien dentro y fuera del campo, y es evidente que me gustaría que estuviera conmigo en el Real Madrid, que es el mejor equipo del mundo, pero hay que respetar a su club», dijo poco después. Ahora, después de la declaración de su madre, nada está claro.

En la Eurocopa hicieron pareja en el ataque, pero el asunto no terminó de funcionar. Karim se fue entonando según pasaban los partido, pero Mbappé fue mucho menos decisivo de lo que se esperaba. No han jugado los minutos suficientes como para coordinarse, pero ambos se sienten cómodos cuando están en el campo. Karim ha demostrado que se desenvuelve bien con delanteros potentes, de grandes arrancados. Lo hizo con Cristiano. En el Madrid, se le ve más cómodo con Hazard, pero la irregularidad del belga impide ir más allá, mientras que con el brasileño Vinicius la relación es de maestro a alumno.