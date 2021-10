‘Caso Mbappé”: el PSG suelta una bomba contra el Real Madrid

Fútbol

La lucha que el PSG y el Real Madrid mantienen por Kylian Mbappé vivió este sábado un nuevo capítulo. El club francés está muy molesto con el español y el director deportivo de la entidad parisina, Leonardo de Araujo, lo expresó públicamente. Durante el evento ‘Leonardo y el fenómeno PSG, celebrado dentro del Sport Festival de La Gazzetta, el brasileño soltó una bomba contra el Madrid, al que acusó de “falta de respeto” y para el que pidió una sanción.

“Si hubiera una máquina que mida la pasión, entenderías qué hay detrás del PSG, la diferencia no es el dinero, sino la rapidez en la toma de decisiones. Nunca contactamos con Gianluigi Donnarumma antes de junio, cuando ya había decidido que no se quedaría en Milan. Situación diferente a la del Real Madrid, que desde hace dos años habla públicamente de Mbappé y para mí esto debe ser sancionado, porque es una falta de respeto. Mbappé es uno de los mejores del mundo y queremos que se quede. Es una joya y quieres tenerla, no podemos pensar en estar sin él. Si él, Neymar y Messi funcionan se convierte en algo único en el mundo”, declaró Leonardo.

“Estamos en el grupo de equipos que pueden ganar la Champions. Hemos llevado jugadores que tienen un impacto importante, pero hemos llevado a muchos a coste cero. No podemos decir que no queremos ganar la Liga de Campeones. Si sucediera, en París sería algo único. ¿Las críticas de [Javier] Tebas? No entiendo por qué hablas de nosotros, es el presidente de la liga española, no tiene nada que ver con el PSG”, añadió el brasileño.

También habló Leonardo del fichaje de Leo Messi: “Con Messi ya habíamos sentado las bases para crear una relación antes de que se fuera del Barcelona. Tiene un silencio impactante, entró como si fuera el último en el vestuario”.