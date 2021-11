La última maniobra del PSG para que Mbappé no venga al Real Madrid

Fútbol

El sueño de Kylian Mbappé está cada día más cerca de cumplirse. Su contrato con el PSG finaliza el 30 de junio y, por tanto, el 1 de enero tendrá, legalmente, permiso para cerrar un acuerdo con cualquier otro club. Y en sus pensamientos solo hay un destino posible: el Real Madrid.

El club blanco que ya intentó traerlo en verano incluso estaría dispuesto a presentar una nueva oferta en enero. El Real Madrid quiere volver a demostrar al PSG que su intención no es la de fichar ‘gratis’ a Mbappé y por eso estaría valorando hacer una nueva oferta en enero, según adelantó el diario Marca. Florentino Pérez quiere tener un gesto de buena voluntad con el PSG y aunque en las oficinas del Bernabéu saben que es imposible que Mbappé salga en enero, sería más una cuestión formal.

Lo que nadie parece dudar es que acabará vistiendo de blanco. Jesé conoce bien a Mbappé ya que ambos fueron compañeros en el PSG daba ayer una nueva pista. El delantero francés es el principal objetivo del Real Madrid y Jesé, ex jugador del Real Madrid, desveló en #Vamos lo que le decía Mbappé sobre ser jugador del equipo blanco.

“Mbappé me decía que él iba a jugar en el Real Madrid algún día. No sabía si era en un año, en dos años, en tres años”, explicó Jesé que confesó no saber cómo está ahora mismo la situación de Mbappé. “Es un poco complicado pero al final en el mundo del fútbol cada día sale algo nuevo, algo que te sorprende. Aunque conociendo también a Florentino a saber todo lo que tiene hablado con él”, dijo Jesé que tiene claro que Mbappé “acabará jugando aquí. Estoy seguro. No sé si ahora o en la temporada que viene”.

El Real Madrid hará una nueva oferta

El pasado verano el delantero ya pidió al club galo que le dejase salir para fichar por otro equipo y el Real Madrid presentó una oferta formal de 180 millones por él. Al Khelaifi rechazó la oferta de Florentino Pérez y decidió quedarse un año más con Mbappé.

El PSG va a intentar renovar a Mbappé hasta el final y aún le quedan casi dos meses para intentar seducirle. La idea del francés en salir y fichar por el Real Madrid es fija y parece difícil que la pueda cambiar a menos de una temporada de poder llegar al Santiago Bernabéu con la carta de libertad. Pochettino ya señaló que el equipo parisino lo intentará hasta el final, y en eso están, aunque precisamente el entrenador podría ser el más perjudicado con la última maniobra del PSG.

La sorprendente promesa de Al-Khelaïfi

En un último intento por no abrir la puerta al delantero, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, le ha hecho una promesa inesperada. El club parisino le ha pedido que renueve, cobrando más y superando los 25 millones de euros por temporada.

Pero además, empieza a dar forma a un sueño del PSG desde hace años. Al-Khelaïfi le ha ofrecido la llegada de Zinédine Zidane, uno de sus ídolos, como entrenador.

De hecho, en Francia creen que Zinedine Zidane puede ser la ‘llave’ para que Mbappé finalmente renueve con el equipo parisino. Más del 70% creen que el entrenador francés debería recalar en el PSG “tan pronto como sea posible”.

Según, el periódico frances ‘Le10Sport’, Zinedine Zidane no está cerrado a la idea de tomar las riendas del club parisino el próximo año. Creen que esta llegada podría ser vital para el futuro de Kylian Mbappé, ya que el ex entrenador madridista fue el ídolo de su infancia y su presencia en París podría hacerle cambiar de opinión.

Además, esta temporada no está siendo la mejor para el conjunto de Pochettino y los aficionados también verían con buenos ojos un cambio en el banquillo.

Cada día queda menos para poner fin al culebrón Mbappé pero lo único que parece claro a día de hoy, es que el delantero sigue siendo prioridad en el Real Madrid y tratará de cerrar su incorporación lo antes posible, una vez sea legal.