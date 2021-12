El Real Madrid es una roca con mucha dinamita

Fútbol

En el partido ante la Real Sociedad, Benzema ya había pedido el cambio antes del minuto 20 de juego. Ante el Atlético, el francés necesitó menos tiempo de partido para fusilar a Oblak después de una asistencia de Vinicius. Una jugada que empieza a ser un clásico esta temporada por repetirse una y otra vez, en ese orden y en el contrario, con el brasileño anotando y Karim dando el pase definitivo. Se trata de la pareja más letal del momento, y eso que en algún tiempo se pensó que hablaban lenguajes (futbolísticos) distintos. Pero no, porque Vini ha mejorado su «vocabulario» sobre el césped y ahora tiene facilidad tanto para encontrar las redes de la portería rival como para dar con su delantero centro desmarcado.

18 goles y 7 asistencias ha facturado Benzema entre Liga y Champions, mientras que 12 tantos y siete asistencias firma su compañero de delantera. No les importa mucho quién sea el tercer atacante. Ayer era Asensio que hizo el 2-0 después de otro regalo en forma de asistencia de Vinicius. Para entonces, Benzema ya no estaba, porque en el descanso sintió bastante sobrecargado el isquio de la pierna izquierda y prefirió parar. No hay problema, porque en este Madrid cada vez aportan más. y entró Jovic para ser otra vez importante. Fue el que lanzó el contragolpe del segundo tanto. En la celebración, Casemiro le hizo un gesto entre cariñoso y cómplice, como diciéndole que empezaba a entonarse de verdad.

El plan de Ancelotti fue el mismo de los últimos encuentros y nuevamente le funcionó. No tiene centrocampistas musculosos, así que no los suelta a la presión a campo abierto. Los quiere un poco más atrás y que sea su calidad la que marque el ritmo del partido, sin importar los años del DNI. Este Madrid de Ancelotti alcanzó la décima victoria consecutiva. Una velocidad de crucero que le permite mirar al Sevilla, a ocho puntos de los blancos con un partido menos, y al Betis, a nueve con los mismos choques jugados. Las referencias más habituales para estas luchas ligueras quedan a trece (el Atlético) con un partido por disputar, y el Barcelona, a unos increíbles 18 puntos. Son cuatro partidos consecutivos con la portería a cero y en los últimos seis sólo Rafa Mir ha podido batir una vez a Courtois. «Estamos con confianza, trabajamos todos como equipo y eso se nota en el campo», dice Asensio.