El secreto de Toni Kroos

Sin Casemiro ni Modric, en San Mamés, Kroos tendrá que poner la madurez y la jerarquía en el centro del campo junto a Valverde y Camavinga. La amarilla de «Case» contra el Cádiz ha complicado el encuentro adelantado de esta noche. «Es verdad que tenemos a Casemiro y a Modric fuera, y es una oportunidad para el equipo y para los jugadores como Camavinga, que no ha jugado mucho en esta última parte. Es un jugador que tenemos en cuenta para el día de hoy y para el futuro, y Valverde lo mismo», decía Ancelotti. Kroos es el que tiene que marcarles el camino. «Es un gran jugador, que está madurando, profesional, ambicioso, que no se estanca ni se conforma. Le quedan cuatro o cinco años, es inteligente, puede dar aún mucho rendimiento, es uno de los aciertos en los fichajes del Madrid», asegura a este periódico Luis Milla, que también fue centrocampista en el club blanco y sabe la presión y la exigencia que se pide en ese espacio. Kroos es el madridista que más pases da en campo contrario y el líder en otra faceta que no se refleja en las estadísticas: él decide cómo se juega, si hay que salir rápido o tener el balón, si hay que morder o esperar. «A veces el Real Madrid sufre al principio de los partidos con el ritmo que pone el rival, como se vio contra el Sevilla o el Inter», sigue analizando Milla, «pero eso no puede durar y cuando se para un poco, cuando el rival baja el ritmo, Kroos mueve el equipo a su antojo, al ritmo que él y Modric quieren. Entiende los momentos del partido y tiene cambio de orientación, golpea desde fuera... maneja muchos registros».

Kroos tiene una confianza inmensa en sí mismo y en sus botas. Utiliza siempre las mismas, de color blanco: las Adipure, que hace Adidas y que ya hace tiempo que no comercializan. El día de su presentación, según aseguraba su hermano Felix, no tenía chaqueta y tuvieron que dejarle una que no era de su talla. Pero eso fue lo de menos. Había algo que le preocupaba mucho más: «Toni tuvo un problema durante su presentación como jugador del Real Madrid; no había botas blancas», contaba su hermano. «Tuvo una pequeña conversación con Adidas y sólo tenían botas azules. Así que salió con unas azules». Nunca más se le ha visto con botas de ese color, porque sólo juega con sus botas blancas de toda la vida.

Las cuida él, con tanto mimo, que Adidas le hace menos que a cualquier otro futbolista. Es un caso excepcional porque, aunque casi todos los jugadores tienen sus botas «fetiche», no conocen otro caso un futbolista con tanta fidelidad como él.