La contundente respuesta de Brasil al Real Madrid: Ancelotti tiene un problema

El Real Madrid tiene un serio problema con el calendario. Su partido de los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Athletic se disputa el próximo 3 de febrero (21:30), solo unas horas después que el Brasil-Paraguay, correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. Esta circunstancia impedirá al entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, contar con Casemiro, Vinícius, Militão y Rodrygo para el encuentro de San Mamés. Brasil, que ya está clasificado para el Mundial, se enfrentará el jueves 27 a Ecuador (23:00) y en la madrugada del miércoles 2 al jueves 3 a Paraguay (1:30).

En la misma situación que los cuatro brasileños está el uruguayo Fede Valverde, que juega contra Paraguay y Venezuela y tampoco tendría tiempo de regresar a tiempo para el encuentro de Copa frente al Athletic.

Pese a los esfuerzos del Real Madrid para que los cuatro futbolistas brasileños sean liberados, Brasil se ha plantado, ha hecho ejercer sus derechos y, por el momento, no los dejará ir antes de tiempo. “No vamos a liberar a los jugadores. Los futbolistas tienen que estar con nosotros hasta el final del periodo FIFA, el 2 de febrero. Lo que hay es una conversación y depende de cómo jueguen el primer partido para poder discutir si juegan o no el segundo. Estarán con nosotros hasta el final”, declaró Juninho Paulista, exjugador del Atlético de Madrid actual coordinador de la selección brasileña, en la Cadena SER.

“No podemos, no es que no queremos, abrir una excepción cuando convocamos a los jugadores y liberarlos de un partido a otro. En la gestión de Tite [seleccionador de Brasil] nunca ha ocurrido”, añadió Juninho.

“Comprendemos la situación del club. Nosotros tenemos una relación con los clubes muy buena. Siempre hablamos cordialmente. Tite ha explicado la situación a Ancelotti. Fue en buen tono. Entendieron nuestra situación y creo que no han tenido problemas”, continuó.

Durante la entrevista, Juninho se mostró convencido de que Vinícius y Neymar, ahora lesionado, “pueden jugar juntos, Vinícius demuestra su calidad en el Madrid y está empezando a mostrarla en la selección ahora”.