Ancelotti: “Vini y Rodrygo tienen 20 años, no 60 como yo, pueden recuperar”

El Real Madrid se la juega contra el Athletic en la Copa del Rey, en San Mamés. “Es un partido muy importante, difícil, en un ambiente extraordinario y tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Va a ser un partido muy igualado, pero para ganar en San Mamés hay que sacar lo mejor”.

Llega con la duda de Benzema: “No sabemos qué va a pasar con él. Hasta ahora ha hecho trabajo individual, hoy lo hará con el equipo y con eso, tomaremos una decisión. No vamos a arriesgar con él. Esto no es una final de la Champions, a mitad de temporada no podemos arriesgarnos a una recaída. Si no se encuentra bien, no va a jugar. Pero no por descanso. Si no juega es porque no puede .La decisión es sencilla, si está bien, va a jugar y si no, lo dejo en casa. Este partido nos va a exigir mucho”. No tiene delanteros de área: “Tenemos que mejorar, Jovic lo es, pero no se ha encontrado bien en los últimos partidos”.

Los suramericanos llegan sin descanso: “Tenemos que evaluar a los jugadores que vuelven, los que han jugado y no. Si los jugadores están bien y sólo tienen cansancio, van a viajar, por si los necesito, aunque no empiecen el partido. Vinicius y Rodrygo tienen 20 años y están listos para jugar. Es evidente que esta fecha es rara, nos han quitado jugadores, pero hemos competido muy bien cuando nos han faltado jugadores”

Tiene dos opciones para el lateral. “Alaba o Nacho, lo sé, pero no te lo digo”. Por ahí ataca Nico Williams: “Nacho es más defensivo, pero está menos acostumbrado a jugar aquí. Pero con balón, Alaba nos da muchas opciones”

Lunin jugó los dos partidos de Copa: “Puede que juegue Courtois, no he dicho que Lunin sólo juegue la Copa. Mañana evaluará a ambos”.

Le han preguntado por el mercado de verano. “Podéis decir que fui honesto. Dije que no iba a haber movimiento en enero y no lo ha habido. Es raro hablar ahora del mercado de verano. Lo hablaremos lo próximos meses”.

Ha habido problemas con su licencia de entrenador: “Intento respetar la ley, no siempre lo hago. Fue un malentendido. Hice un curso en octubre, fue una falta de comuniación entre la UEFA y la asociación italiana de entrenadores”.

Es el cuarto partido contra el Athetic: “En los otros intentamos meter nuestras cualidades en el campo y el Athletic, lo mismo. Mañana es otra historia porque son los cuartos de Copa y es muy complicado”