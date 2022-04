Isco estalla contra lo que le acusan de ser el “topo” del vestuario

El centrocampista del Real Madrid, Isco, ha estallado en redes sociales ante los rumores difundidos por un sector del madridismo en twitter. “Como era de esperar, el Real Madrid anunció el once inicial más de dos horas antes del inicio del partido porque Ancelotti sabe del ‘topo’ del vestuario que filtra el once inicial a una conocida emisora de radio”, se puede leer en un mensaje publicado en el perfil de Twitter “Madrid Zone”, a lo que un usuario no tardó en responder: “Isco”.

Es habitual en los últimos tiempos que el once del Real Madrid aparezca dos horas antes del inicio del partido, algo que no sucede en ningún otro equipo. El resto de clubes suele esperar a que quede una hora para dar oficialidad a su alineación. Pero Ancelotti lo ‘suelta’ dos horas antes. Algo que ha sido interpretado como una táctica para evitar filtraciones.

Harto de lo que se escribe contra él en redes, el malagueño estalló. El jugador, que no estaba convocado para el duelo de vuelta de cuartos de final por una lesión, se decidió a responder públicamente y ser tajante en el tema: “Isco no es, ya que no estoy convocado y no he asistido a la charla técnica, a mandar ‘hate’ a otro lado! TRISTES!”, comentó el jugador madridista que no es la primera vez que responde a este tipo de comentarios.

🤬ISCO se harta de los que le acusan de filtrar informaciones del vestuario.#UCL #RealMadrid pic.twitter.com/p2dGzqlBtB — Tiempo de Juego (@tjcope) April 12, 2022

Isco es uno de los jugadores que desde el uno de enero puede negociar con cualquier club para recalar la próxima temporada tras finalizar su contrato con el Real Madrid. Su futuro esta fuera del club blanco pero su futuro aún está en el aire. Un equipo italiano, como la Fiorentina, o el Sevilla en la Liga española son los destinos que hoy por hoy encabezan la puja para hacerse con sus servicios.