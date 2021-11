Isco Alarcón: las claves de su salida “inminente” del Real Madrid

Fútbol

El centrocampista del Real Madrid, Isco Alarcón, no cuenta con la confianza de Carlo Ancelotti y el club estaría dispuesto a darle salida en el próximo mercado de invierno. Pese a ser un jugador importante en el pasado reciente, su continuidad dentro del equipo se ha ido diluyendo y Arsenal y Sevilla ya habrían preguntado por él, según informa Esport 3. Otras fuentes apuntan también al interés del Fenerbache turco e incluso el Atlético del Madrid.

El Real Madrid ha aceptado que pueda salir en invierno, ya que su contrato finaliza en junio de 2022 y la La directiva merengue prefiere venderlo en este próximo invierno antes que dejarlo marchar en verano totalmente gratis. El andaluz, que llegó procedente del Málaga en el verano de 2013 como uno de los mayores talentos del fútbol español, a penas ha jugado un total de 177 minutos repartidos en siete encuentros esta temporada 2021/22. Pese a la llegada del técnico italiano, el jugador no entra en los planes del equipo.

Un problema de actitud

El Real Madrid tampoco está contento con los desplantes del malagueño como el protagonizado en el encuentro ante el Granada cuando se negó a seguir calentando. Carlo Ancelotti dio marcha atrás a sus planes y puso al jugador en el terreno de juego para evitar polémicas pero el gesto no gustó nada en el club blanco. Hace unos días, Carlo Ancelotti confirmaba que el jugador se habia negado a calentar aunque trató de quitar hierro al asunto. “Isco no quiere calentar y no tengo que hablar con él porque le tengo mucho cariño y no es un gran problema. Si mi asistente le dice calienta un poco más y él dice, ya estoy caliente, es porque estaba listo para entrar y ha entrado”, afirmó.

Además, según informan diversos medios de comunicación, la actitud de Isco en los entrenamientos de Valdebebas deja mucho que desear, pues se deja llevar y no rinde en las prácticas porque entiende que, haga lo que haga, seguirá sin entrar en los planes del entrenador italiano.

Varios pretendientes

Varios son los clubes que han mostrado su interés por hacerse con los servicios de Isco, de 29 años. Desde Inglaterra apuntan a que el Arsenal es el mejor colocado para convencer al jugador y en España se habla de Sevilla como su próximo destino, pues tanto el Betis como el Sevilla lo tienen en su punto de mira. En los últimos días también ha sonado con fuerza el Fenerbache e incluso el Atlético de Madrid.

Según adelantaba Eurosport, Mesut Özil podría ser uno de los objetivos de Xavi Hernández para mejorar la plantilla del FC Barcelona. Para el Fenerbahçe, la salida de Mesut Özil sería un un varapalo tremendo y el club se vería obligado a buscar con rapidez un sustituto. Por ello, el conjunto turco se habría interesado por la situación de Isco Alarcón.