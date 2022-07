Para Benzema no existe el verano

Para Karim Benzema el verano parece no existir. No ha pasado el tiempo desde que despidió la temporada pasada siendo campeón de Europa en París contra el Liverpool y en su primer partido de la pretemporada regresó igual que se fue.

El Real Madrid empató (2-2) con el América de México, pero eso es lo de menos. Con todas las reservas por tratarse de un partido de pretemporada en el que no hay que hacer demasiado caso a lo que sucede y mucho menos al resultado, sí sorprende la facilidad con la que Karim Benzema ha recuperado la forma. Apenas llevaba tres días de entrenamiento cuando sus compañeros se enfrentaron al Barcelona en Las Vegas, pero él ni siquiera se trasladó desde Los Ángeles a la capital del juego para disputar el primer Clásico del curso. Se quedó entrenando, que es lo importante en esta época del año. Y, cuando ha vuelto, sigue siendo Benzema.

El francés marcó el gol del empate del equipo madridista después de una pared con Marco Asensio y un disparo ajustado al poste, adonde no llegó «Memo» Ochoa, el veterano portero mexicano del América. Sólo habían pasado 22 minutos del partido.

Y pudo marcar otro en el final de la primera mitad. Después de una espectacular jugada al borde del área en la que se pasó el balón entre los dos pies, encontró el hueco para intentar un disparo, pero su lanzamiento se fue contra la parte exterior del poste.

Como siempre, Karim participa del juego, es el mediapunta y el delantero, el hombre que hace que el equipo funcione. Aunque, además, tuviera la colaboración de los habituales del centro del campo, ese Casemiro, Kroos, Modric que se recita de carrerilla desde hace años.

«Benzema está bien, aunque no tenga muchos entrenamientos. Ha vuelto en buena condición, pero tiene que mejorar su condición física. Estamos trabajando mucho y no estamos frescos, pero no es una cosa negativa, es positivo. Después del partido contra la Juventus bajaremos la carga hasta que venga la Supercopa», aseguraba Carlo Ancelotti después del partido.

La Supercopa, que juega el 10 de agosto contra el Eintracht de Fráncfort, es el gran objetivo del verano para el Real Madrid. El primer título que puede conquistar esta temporada, sólo unos días antes de que comience la Liga.

«Cada año que pasa es mejor futbolista», añadió Ancelotti con una sonrisa. Lo cierto es que pasados los 30 Benzema ha encontrado su mejor nivel. La madurez y la marcha de Cristiano Ronaldo le hicieron adquirir más importancia en el juego de su equipo.

Y este año afronta una temporada diferente. Probablemente, como nuevo Balón de Oro. Algo que tiene la importancia justa después de ver algunos premiados, pero que le puede servir de motivación para continuar creciendo.

Igual que el brazalete de capitán. Es la primera temporada en la que el francés ejerce ese cargo por derecho propio. El año pasado el brazalete pertenecía a Marcelo, aunque el brasileño tuviera pocas oportunidades para lucirlo.

Ahora, Karim va a ser el capitán en el césped y en el vestuario. Parece que todo encaja en su carrera y hasta debe volver a representar a su país en un Mundial. Se perdió el último, en el que Francia fue campeona, pero no quiere perderse el que, probablemente, sea el último de su carrera. Un Mundial que llega a mitad de curso, con los jugadores en forma y no castigados después de toda la temporada. Y con Benzema en su mejor momento.

El curso pasado fue el mejor de la historia para Benzema. Marcó 44 goles en todas las competiciones. Su mejor marca hasta ese momento eran los 32 de la temporada 11/12. Han pasado diez años y Karim está mejor que nunca.

Este año esperaba tener la ayuda de Kylian Mbappé, pero la decisión de su compatriota de quedarse en París vuelve a hacer de Karim el principal, y casi único, responsable de los goles que pueda conseguir el Real Madrid. Los 15 que consiguió en 12 encuentros de la Liga de Campeones demuestran de lo que es capaz. Por Karim no pasa el tiempo. O, al menos, eso parece.