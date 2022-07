El Real Madrid de la Supercopa

«Ha sido una pretemporada bien hecha. Estamos con confianza para ganar la Supercopa» , aseguraba Carlo Ancelotti después de que el Real Madrid derrotara a la Juventus (2-0) en su último amistoso de preparación antes de su debut oficial en la Supercopa de Europa del próximo día 10 de agosto.

Advertía después del encuentro anterior ante el América de México de que la Supercopa es una competición y debía ser un premio para los jugadores que se habían ganado estar ahí. Y cumplió con su palabra. Contra la Juventus puso la misma alineación de inicio que contra el Liverpool en la final de la Copa de Europa. Con Valverde en el costado derecho del ataque. Y con el clásico centro del campo formado por Casemiro, Kroos y Modric. «Les llamo el triángulo de las Bermudas porque desaparece el balón ahí», asegura el preparador italiano.

Los tres centrocampistas del Real Madrid manejaron el ritmo del partido como es habitual. Y todo funciona como antes. Vinicius desborda y Benzema marca, aunque sea de penalti.

El brasileño armó un contraataque después de recuperar un balón que había perdido Vlahovic –al que no dejaron brillar Militao y Alaba– y Danilo, un ex madridista, le hizo el penalti que Karim convirtió en el primer gol. El segundo gol en dos partidos para él. Benzema no jugó el clásico en Las Vegas porque acababa de incorporarse a la concentración del equipo.

Benzema pudo haber marcado el segundo, pero ese premio correspondía a los secundarios. A los que renovaron el equipo en la segunda mitad, cuando aparecieron los nuevos –Rudiger y Tchouameni– y los que no lo son tanto. Y entre Vallejo y Asensio armaron el segundo tanto. Una pared entre Asensio y Hazard terminó con el belga buscando la llegada de Vallejo por la izquierda. Y su centro lo remató Asensio para poner el 2-0 en el marcador.

Un refuerzo para los dos, para Asensio y para Vallejo, que se han visto fuera del equipo este verano. El defensa nunca ha conseguido asentarse en la alineación, pero la temporada pasada cumplió cuando se le necesitó en los momentos más complicados. Cuando el Madrid se jugaba contra el City la presencia en la final de la Champions apareció él para jugar como si llevara años haciéndolo con continuidad en el Bernabéu.

La pretemporada está para estas cosas, para ver quién está preparado para jugar en el Madrid.