La respuesta de Ancelotti sobre las patadas a Vinicius: “No soy tonto ni sordo....”

El Real Madrid juega su segundo partido de la Champions contra el Leipzig después de contar por victorias todos los encuentros que ha disputado esta temporada. El entrenador Carlo Ancelotti quiere seguir con la racha, aprovechando todos los recursos disponibles, mientras decide quién es el futbolista que sustituye a Benzema en el ataque blanco.

“Es un partido importante, ante un equipo que ha tenido problemas al principio de la temporada, pero cuajó un gran partido ante el Dortmund. Tienen calidad, sobre todo arriba, técnicos y rápidos. Deberemos plantear un buen partido para intentar ganar”, ha dicho Ancelotti. “No nos ponemos límietes esta temporada. Esta competición me ha dado ilusión y felicidad, a veces tristeza. Tengo una plantilla con la que podemos luchar para ganar esta competición y vamos a hacerlo, aquí nunca se sabe qué va a pasar”.

También ha hablado de Vinicius: “Él está bien, animado, en una buena dinámica. Totalmente recuperado del partido del Mallorca. Nosotros no hablamos de esto, no es un tema del que necesitemos hablar. Cada uno tiene su carácter, lo importante es que esté focalizado en el encuentro y nada más”, ha continuado. “Es un gran jugador que está mostrando todo su talento y calidad, no entramos en este tema, no soy sordo ni tonto, escucho lo que se dice. El problema para los rivales: tiene una calidad extraordinaria y quiere cortar esa calidad. Eso es respeto y hay un reglamento que intenta proteger a todos los futbolistas”-

Y de Asensio: “Tiene que aguantar, la reacción a su enfado ha sido buena, ha entrenado bien. Es lo que tiene que pasar cuando te enfadas. Hay dos maneras de reaccionar o te entrenas bien o bajas los brazos”.

El entrenador también ha comentado el partido de Hazard. “Cumplió con lo que pedimos y el dato es que sin Karim lo hemos reemplazado con Hazard en el primer partido y en el segundo partido con Hazard y Rodrygo. Eden ha cumplido y el equipo lo ha hecho, es lo importante. No pedí a Hazard marcar goles y sin Karim, hemos marcado siete”