Los récords históricos de Modric en sus 450 partidos con el Real Madrid

No es ninguna novedad volver a escuchar que Luka Modric vuelve a sumar un nuevo hito. De hecho, los madridistas ya se han acostumbrado a esto. El croata sumó ante el Sevilla 450 encuentros con el Real Madrid y lo ‘celebró' de manera doble. Primero, dándole el Balón de Oro a Karim Benzema y después anotando su tercer tanto de esta temporada. El centrocampista ya es el decimonoveno jugador de la historia del club con más partidos y solamente le faltan seis partidos para superar a Paco Buyo. En total, ha participado en 100 goles: 34 marcados y 66 pases de gol.

Modric llegó al Bernabéu en el mercado de verano de 2012, a cambio de 35 millones de euros al Tottenham. Pues bien, ha sido titular en 384 partidos. Según datos de Be Soccer, ningún otro centrocampista había conseguido esta gesta: Toni Kroos (350), Guti (334), Casemiro (288) o Xabi Alonso(216), entre otros. Con un 94.14% (209 de 222 actuaciones) está siendo un auténtico referente en la historia madridista. De manera más general, ha registrado un 66.59% de victorias con 16.93% de empates y 16.48% de derrotas.

Si hablamos de récords, también tenemos que mencionar que en 2018 ganó el Balón de Oro con 33 años, siendo así el más mayor del siglo XXI en ganarlo e incluso superando a Cannavaro (era solamente cuatro días más joven que Modric).

“450 partidos es un número muy importante y estoy muy contento por llegar. Espero que crezca más y a ver hasta dónde llego. Estoy muy orgulloso por formar parte de este club y jugar tantos partidos es muy bonito. No hay mejor manera de celebrarlo que con gol, uno de los más fáciles de mi carrera por Vini. El Real Madrid es el mejor club del mundo. Es un club especial, con una historia increíble, con millones de aficionados en todo el mundo. No hay nada más grande que el Real Madrid. Seguir vistiendo esta camiseta es un orgullo, jugar el Bernabéu es un sueño para mí. También me siento muy querido por la afición y quiero seguir devolviendo este cariño haciéndolo bien y dándolo todo en el campo”, afirmó Modric.

El Real Madrid le ha ampliado tres veces el contrato. En octubre de 2016 extendió su compromiso con el club blanco hasta 2020 con una cláusula que le daba automáticamente un año más si ganaba el Balón de Oro. Después de esa temporada histórica (2021-22) donde ganan Champions, la Liga y la Supercopa de España. Los madridistas sueñan que estas renovaciones sigan lo que significaría un broche de oro a una carrera impecable.