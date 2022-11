El técnico español que quiere llevarse a Kroos gratis en enero

El futuro de Toni Kroos se ha convertido en uno de los temas que más prisa le corre resolver al Real Madrid. La directiva es consciente de su gran nivel a pesar de sus 32 años y sabe que hay varios grandes de Europa interesados en su fichaje, como son el Manchester City o el París Saint-Germain.

Según los diarios británicos, el Manchester City ya habría realizados sus primeros intentos de negociación con Toni Kroos para una posible transferencia de enero.

Kroos tendrá plena libertad para entablar negociaciones con cualquier club a partir del próximo 1 de enero y por ese motivo el club inglés ha hecho ya un primer acercamiento para tantear el terreno de cara a la próxima temporada. Camino de los 33 años, el centrocampista alemán mantiene su rol de indiscutible en el esquema de Carlo Ancelotti, entrenador madridista, aunque de momento ha dejado claro a los dirigentes blancos que no tiene prisa por tomar una decisión.

El mediocampista del Real Madrid finaliza contrato a final de la temporada y Pep Guardiola no quiere perder la oportunidad de convencerlo para que cambie de aires. De hecho, el técnico catalán ya dirigió a la estrella alemana durante una exitosa temporada 13-14 en el Bayern de Múnich y estaría encantado de contar de nuevo con su talento.

Kroos ha tenido una larga y brillante carrera con el equipo blanco levantando el trofeo de la Liga de Campeones en cuatro ocasiones. Con un total de 383 partidos en el Real Madrid, también lo ha ayudado a ganar La Liga tres veces.

El Madrid confía en su renovación

El alemán, sin embargo, siempre ha mantenido queno jugará en ningún otro equipo. “Estoy bien, las cosas salen bien en el campo, ni yo sé lo que va a pasar, el año que viene voy a pensar en esto y durante el Mundial lo voy a pensar. No voy a cambiar de club, me voy a retirar aquí, lo que no sé es cuando”, afirmó en la previa ante el Celtic.

El mediocampista alemán quiere renovar con el Real Madrid, pero según informó hace días la Cadena Ser, tiene una condición importante para poder quedarse en el club y no irse en verano como agente libre con varios clubes interesados en hacerse con sus servicios: Toni Kroos solo renovará con el Real Madrid si sigue siendo titular en el sistema de Carlo Ancelotti. En la previa ante el Sevilla, el entrenador italiano Tmabién se mostró confiado sobre la continuidad del centrocampista: “He hablado con él y está muy tranquilo. Lo pensará después del Mundial. Yo creo que va a seguir. Está muy bien y rindiendo a un nivel muy alto”. A pesar de ello, desde Inglaterra insisten que la postura de Guardiola es firme.

Su papel en el Mundial

Y mientras se decide su futuro, el alemán ha encontrado una vía para estar en el Mundial. Aunque no estraá en el césped, la televisión germana Magenta TV le ha contratado como comentarista para los partidos del Mundial que dispute Alemania y compartirá micrófonos junto a Michael Ballack, Javi Martínez y su hermano Félix Kroos.