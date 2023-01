La peligrosa dinámica para el Atlético en los derbis ante el Real Madrid

Cuando Simeone llegó al banquillo del Atlético acabó con una malísima racha de partidos sin ganar ante el Real Madrid. Le dio la vuelta a una tendencia que hace tiempo que se le ha vuelto a poner en contra a los rojiblancos cuando se trata del derbi de la capital.

El Atlético solo ha marcado un gol en sus últimas seis visitas al Santiago Bernabéu y al Alfredo di Stéfano, y lo hizo Griezmann, autor de los últimos tres goles colchoneros en el campo del eterno enemigo, donde no gana desde 2016 gracias a una diana de la que ahora mismo es la indiscutible estrella del bloque del Cholo. Antoine marca las diferencias cada día y los suyos necesitan que lo vuelva a hacer en este derbi en el que no hay posibilidad de vuelta atrás. El que gane, a semifinales, y el que caiga, eliminado de una Copa del Rey, que es donde el Atlético está obligado a poner todas sus energías. Europa se le escapó hace mucho y en la Liga está lejos de los dos primeros, así que solo le queda la Copa para tocar metal este curso. Se juega mucho más Simeone, aunque dijo no estar de acuerdo en la previa. «Es una eliminatoria. Nos jugamos los dos la misma situación. A partir de que termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado y será evidentemente el que lo pase peor», comentaba muy tranquilo y decidido, parece que esta vez sí, a ser atrevido en el Bernabéu. Ante el Valladolid juntó a Correa, Griezmann y Morata en punta con Lemar y Marcos Llorente en el centro del campo, con Koke como único pivote defensivo. Parece dispuesto a repetir este jueves, aunque no se descarta la opción de que se acabe decantando por Kondogbia para poner más músculo en el medio.

A muchos les queda la sensación de que en algunas ocasiones no se ha atrevido a ir a por el Madrid y eso le ha penalizado. Ahora sí se le ve convencido de que a los suyos les va perfecta esa forma de jugar y el 4-3-3. «Al equipo lo vengo viendo mejor desde que volvimos del Mundial, con muchas posibilidades ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien. Veo a mis jugadores comprometidos, con entusiasmo, con ilusión y vamos a jugar un partido importante, en una eliminatoria contra un rival muy fuerte, con un juego muy bueno, con un entrenador que admiro muchísimo y con todo lo que representa el Real Madrid en su campo», explicaba. La baja por lesión de Llorente la va a cubrir Rodrigo De Paul, seguramente porque el choque es fuera de casa. El argentino se lleva una pitada cada vez que aparece en el Metropolitano y en estos cuartos de Copa tiene una oportunidad de volver a ganarse la confianza perdida de los suyos tras ser campeón del mundo.

Sobre cómo tiene pensado hacer daño al Madrid, no quiso decir nada, «porque si lo digo ellos se van a enterar», y tuvo palabras de elogio para Ancelotti, del que le encantaría aprender. «Me gustaría juntarme con él, porque es una persona muy inteligente y muy capaz. Y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece una muy buena persona», decía el Simeone de perfil más bajo, como en los últimos tiempos, lejos de aquel que calentaba los partidos o trataba de ganar de antemano la guerra psicológica. Prefiere la paz previa para darle la vuelta a la dinámica de los derbis contra el Madrid.