Real Madrid-Milán/ Test de Champions para madridistas: ¿Eres capaz de acertar estas 10 preguntas?

Los dos equipos más laureados en la historia de la Copa de Europa se enfrentan este martes por primera vez en 14 años en la cuarta jornada de la UEFA Champions League, cuando el Real Madrid se enfrenta al AC Milan en el Santiago Bernabéu.

El Madrid está por encima de su rival italiano en la clasificación de 2024/25 tras sus victorias en casa contra el Stuttgart (3-1) y, en una repetición de la final de la temporada pasada, contra el Borussia Dortmund (5-2 en un partido en el que iba perdiendo 0-2 al descanso), aunque perdió 1-0 en casa del LOSC Lille en la segunda jornada.

De cara a este encuentro que es todo un clásico de la competición ponemos a prueba los conocimientos de los aficionados merengues sobre su equipo y su competición fetiche.

Test de Champions para madridistas: ¿Eres capaz de responder a estas 10 preguntas?

En esta ocasión, el juego de hoy se divide en 10 preguntas distintas, cada una de ellas con una respuesta única.Al final proporcionaremos las respuestas, pero no hagan trampa, que no se trata de un examen. A continuación, podrán medir su nivel de madridismo. ¡Comenzamos!

1. Historia. ¿Cuándo jugó el Real Madrid su primer partido de Champions de la historia?

2. Récord: El Real Madrid es el rey de la competición con 15 títulos. ¿Cuántos ganó de manera consecutiva en el inicio histórico de la competición?

3. Goleador. ¿Qué futbolista marcó el primer gol del Real Madrid en la historia de la Champions?

4. Primera final ¿Quién fue el rival del Real Madrid en la final de la edición inaugural de la Copa de Europa?

5. Rival: ¿Cuántas veces se han enfrentado Real Madrid y Milán?

6. Palmarés: ¿Cuántas Champions suman Real Madrid y Milán y cuántas tienen cada uno?

7.Pichichi: ¿Quién es el máximo goleador del Real Madrid en Champions?

8. Ránking: ¿Qué jugador ha disputado más partidos en la historia de la Champions League?

9. Enfrentamientos: ¿Cuál fue la última vez que se enfrentaron Real Madrid y Milán?

10. Resultados: ¿Cuál ha sido la mayor goleada del Real Madrid en Champions?

Soluciones

1. El 4 de septiembre de 1955 se inauguraba oficialmente la Copa de Europa de clubes. Ideada por el periódico L’Equipe y sustentada por la UEFA, el objetivo era promover un espacio común donde cada año se midieran los mejores equipos del continente.

El Real Madrid, que respaldó su creación desde que conoció la idea original, fue el primer campeón. El primer partido del Real Madrid se disputó el 8 de septiembre de 1955 ante el Servette suizo en el Charmilles Stadium de Génova.

2. El club blanco ganó de manera consecutiva las cinco primeras ediciones del torneo, entre 1956 y 1960.

3. El primer gol del Real Madrid en la Copa de Europa lo marcó Miguel Muñoz en el debut del conjunto blanco en la competición.

4. Después de eliminar a Servette, Partizán y Milan, el conjunto de José Villalonga se enfrentó en la final al Stade de Reims francés. Planteado como un duelo entre Di Stéfano y Kopa, mitos del fútbol europeo, el duelo por el título fue memorable. El Madrid tuvo que remontar un 0-2 tras solo diez minutos y reaccionar a un nuevo gol galo al inicio de la segunda parte (2-3). Marquitos y Héctor Rial voltearon el marcador (4-3) en el tramo final del partido. El idilio del Real Madrid con la Copa de Europa acababa de comenzar.

5. A pesar de enfrentarse dos grandes del continente, lo cierto es que no se han visto tanto como parece en competiciones continentales. De hecho, sólo se han enfrentado en 15 ocasiones en Champions, con un balance de seis victorias para cada uno y tres empates.

6. Entre el Real Madrid y el Milán suman un total de 22 títulos de los que 15 son de los merengues y 7 de los rossoneri.

7. Los máximos Goleadores del Real Madrid en la UEFA Champions League son: Cristiano Ronaldo (105), Benzema (78) y Raúl (66)

8. El jugador con más partidos disputados en la historia de la UEFA Champions League es Cristiano Ronaldo, que además tiene el récord de ser el máximo goleador de la competición. Ronaldo ha participado en 183 encuentros de Champions con un registro de 101 partidos con la camiseta de Real Madrid, 59 con la de Manchester United y 23 con la de Juventus.

9. Real Madrid y Milán no se enfrentaban desde hace 14 años. El 3 de noviembre de 2010 disputaron su último choque. Fue en la fase de grupos de la Champions y el encuentro acabó 2-2. Desde entonces, han jugado amistosos, pero no partidos oficiales.

10. El Malmöfue la victima de la mayor goleada blanca en Champions (8-0). No hay que viajar muy lejos en el tiempo para encontrar este partido. El 8 de diciembre de 2015 el Santiago Bernabéu presenció como se desencadenaba una tormenta de goles nunca vista hasta el momento desde que comenzó como tal la etapa de la Champions League. Aquella noche mágica Kovacic marcó un gol, Karim Benzema firmó un Hat Trick y Cristiano Ronaldo firmó un imponente poker de goles. El arsenal ofensivo y la potencia de fuego del Real Madrid permitió al conjunto blanco anotar 3 goles en la primera parte y otros 5 en la segunda. La lluvia de goles terminó en el minuto 74 con el último tanto de Benzema. El portero del Malmö Johan Wiland siempre recordará esa fatídica fecha.

