Real Oviedo - Barcelona: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga

Han pasado más de 24 años desde la última vez que el Barcelona jugó un partido de Liga en el Carlos Tartiere. Este jueves el estadio ovetense vuelve a convertirse en escenario de un duelo histórico, ya que el Real Oviedo, recién ascendido y en busca de estabilidad en la élite, mide fuerzas ante un Barça que persigue de cerca al Real Madrid en la lucha por el liderato y que llega tras una gala del Balón de Oro en la que Lamine Yamal conquistó el Trofeo Kopa y se quedó a un paso del premio mayor.

El momento del Barcelona

El equipo de Hansi Flick ocupa la segunda posición en la tabla, a cinco puntos del Real Madrid tras su victoria de visitante ante el Levante, el Barça viene de encadenar dos goleadas consecutivas en LaLiga (6-0 al Valencia y 3-0 al Getafe) y estrenarse en la Champions con un triunfo de peso en St. James' Park ante el Newcastle (1-2). Además, el conjunto azulgrana no conoce la derrota como visitante en Liga desde noviembre de 2024, una racha que se extiende ya a 14 partidos.

La semana también dejó la imagen de varios jugadores culés en la gala del Balón de Oro, Lamine Yamal revalidó el Trofeo Kopa y fue segundo en el premio absoluto, mientras que Raphinha volvió a figurar entre los nombres destacados a nivel mundial. Un reconocimiento simbólico al talento de una plantilla que busca mantenerse en la pelea directa por el campeonato.

En el plano deportivo, Flick afronta el choque con numerosas bajas, entre ellas Gavi, quien estará fuera de cuatro a cinco meses por una lesión en el menisco interno, Fermín y el propio Lamine, pero ha encontrado respuestas en jugadores como Ferran Torres, decisivo con sus goles, o Dani Olmo, que atraviesa un buen momento de forma. A ellos se suma Marcus Rashford, quien en sus primeros partidos como culé ha dejado buenas sensaciones y se perfila como una de las piezas ofensivas más importantes para esta temporada.

El desafío del Oviedo

El regreso del Real Oviedo a Primera División, después de 24 años, ha estado marcado por la dificultad. El equipo de Veljko Paunovic suma solo tres puntos en cinco jornadas, con un balance de cuatro derrotas y una sola victoria, aunque esa llegó en casa ante la Real Sociedad (1-0). Los números reflejan un gol a favor y ocho en contra, lo que evidencia la necesidad de mejorar tanto en eficacia ofensiva como en solidez defensiva.

El Tartiere, sin embargo, es la gran baza de los carbayones. Allí ya sorprendieron a la Real y esperan repetir frente al Barça en un partido que se presenta como un examen de carácter. Paunovic no podrá contar con piezas importantes como Federico Viñas por sanción ni con los lesionados Álvaro Lemos y Ovie Ejaria, mientras que hombres como David Costas y Luka Ilic siguen en duda. Ante esa situación, la presión recae en jóvenes como Álex Forés y en jugadores experimentados como Leander Dendoncker para sostener al equipo en la máxima categoría.

Horario y dónde ver online TV el Real Oviedo - Barcelona, LaLiga

El partido entre Real Oviedo y FC Barcelona, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports 2025-26, se disputará este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas (hora peninsular española) en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo. El encuentro se podrá seguir en directo a través de DAZN. Toda la cobertura minuto a minuto estará disponible en LARAZON.es.

El partido estará dirigido por Guillermo Cuadra Fernández, del Comité Balear, acompañado en las bandas por Iván Moreno Fernández y José Manuel López Ramos, con Sergio Mateo Pérez como cuarto árbitro.

Posibles alineaciones

Entrenameinto del FC Barcelona Alberto Estévez Agencia EFE