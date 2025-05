Las redes se ceban con Jenni Hermoso tras su brutal dardo a la "falsa" Montse Tomé: "Ahora te la comes..."

La seleccionadora española femenina de fútbol, Montse Tomé, ofreció ayer miércoles en el RCDE Stadium la lista de convocadas para los dos últimos partidos de su grupo de la Liga de Naciones frente a Bélgica e Inglaterra, en los que se jugará seguir con la defensa de su título.

España se medirá a Bélgica el 30 de mayo a domicilio y recibirá a Inglaterra el 3 de junio en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat. Con 9 puntos en 4 jornadas, el combinado nacional lidera el grupo por delante de las inglesas, a quienes aventaja por dos puntos.

Una lista en la que vuelve a destacar la ausencia de Jenni Hermoso, de 35 años. La delantera del Tigres no ha sido llamada en los tres últimos encuentros internacionales y la última fecha en la que entró fue en octubre pasado para dos amistosos ante Canadá e Italia. Tampoco la portera del Real Madrid Misa Rodríguez ha vuelto a entrar en los planes de la seleccionadora española.

La seleccionadora asturiana, preguntada en rueda de prensa por esta ausencia, ha negado que le haya cerrado la puerta a ninguna jugadora y se ha excusado diciendo que tanto Hermoso como Misa están en la prelista: "Hemos ido contando con diferentes jugadoras en función de lo que necesitábamos, los momentos de las jugadoras, los roles... Tanto Misa como Jenni son jugadoras que han estado conmigo, en la Selección, que hemos valorado y están en la prelista".

Unas explicaciones que no convencieron en absoluto a la futbolista que poco después estalló en redes sociales con un mensaje directo a la seleccionadora. "Cansada de escuchar mi nombre entre tanta falsedad. Decir las cosas de frente y como son realmente, no debería costar tanto. No hay necesidad de rodeos cuando se puede ir directo" fue el contundente mensaje publicado por Hermoso en sus redes sociales .

Un dardo que no pasó desapercibido en "X" donde no tardaría en volverse viral. En unas horas, el "tuit" cuenta con casi 800 comentarios y más de 350.000 visualizaciones y las reacciones contra la jugadora de Tigres han sido brutales. "Nadie te mandó a acabar con la carrera de una persona con mentiras por culpa de la presión social feminista", "Quien siembra vientos...", "Si te hubieras dejado de tonterías cuando tuviste la oportunidad, ahora no escucharías tanto tu nombre...","Has destrozados familias con tus mentiras. ahora te la comes..." o "Deja de llorar y denúnciala por abuso", son algunos de los indignados comentarios que inundaron la red social.

Tampoco faltaron los mensajes de apoyo a la madrileña y pidiendo la dimisión de la seleccionadora a la que califican de "sinvergüenza".