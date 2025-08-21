Acceso

Deportes Fútbol

Fichajes

La revelación de Pellegrini sobre el posible regreso de Antony al Betis

El entrenador verdiblanco se ha pronunciado sobre el eventual regreso del extremo brasileño, gran objetivo de su equipo en en este mercado de verano

Antony Matheus dos Santos of Real Betis gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Real Betis and Valencia CF at Benito Villamarin stadium on May 23, 2025, in Sevilla, Spain.AFP7 23/05/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Real Betis - Chelsea, en directo hoy: final UEFA Conference League 2025, en vivo onlineAFP7 vía Europa PressEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Creada:
Última actualización:

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, ha comentado este jueves que el extremo brasileño del Manchester United Antony dos Santos, pretendido por los andaluces, "seguramente quiera volver" al equipo rojiblanco, pero que su fichaje "depende" de lo que los 'red devils' decidan.

"No he hablado con Antony. Todos sabemos que estuvo muy a gusto en los meses que estuvo con nosotros. Nosotros queremos que vuelva y él seguramente quiera volver. Pero no depende de lo que uno quiera sino del Manchester United que es el propietario del jugador", confesó el técnico chileno en la rueda de prensa previa al partido de la jornada 2 de LaLiga EA Sports que enfrenta a los verdiblancos ante el Alavés.

El extremo brasileño es uno de los nombre propios del verano en clave Real Betis, ya que después de la irrupción en los seis meses que estuvo cedido la campaña pasada en Heliópolis, se ha convertido en el gran deseo para reforzar al equipo. Antony disputó entre los meses de enero y junio 25 partidos entre Liga y Conference League, en los que anotó nueve goles y repartió cinco asistencias.

Por el momento, el atacante carioca ha rechazado todas las vías propuestas por el United para salir a cualquier otro lugar, dejando claro que en su cabeza solo está la idea de volver a vestir de verdiblanco. Aunque, a menos de dos semanas ya para el cierre de mercado, el tiempo empieza a apremiar.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas