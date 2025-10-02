La selección de Palestina podría jugar contra Cataluña en noviembre

La Generalitat y la Federación Catalana de Fútbol (FCF) están evaluando la viabilidad de organizar un partido amistoso entre las selecciones masculinas de Cataluña y de Palestina, que se disputaría en el parón de selecciones del mes de noviembre.

Así lo ha confirmado este jueves la FCF en la presentación de los calendarios y las actividades que el ente federativo prevé organizar en la temporada 2025-26. La federación todavía no ha desvelado si el Cataluña-Palestina formará parte de dicho calendario, si bien fuentes de la FCF han precisado que está en conversaciones con la Real Federación Española de Fútbol para que este partido se dispute el próximo 18 de noviembre.

Ese mismo día, a las 20:45 horas, está previsto la disputa de un España-Turquía de clasificación para el Mundial 2026.

La FCF está también en negociaciones con las administraciones para decidir el estadio que acogería el Cataluña-Palestina. El Olímpico Lluís Companys, sede de los partidos del equipo masculino del Barcelona, es el recinto más bien posicionado para albergar el amistoso, si bien el Ayuntamiento de Tarragona y el Nàstic también han ofrecido el Nou Estadi Costa Daurada.

El seleccionador catalán, Gerard López, ha reconocido tras el acto que, pese a que todavía no se ha cerrado un acuerdo para disputar el partido, ya ha contactado con algunos jugadores para conocer su disponibilidad.

"Ayer me llamó el presidente de la FCF (Joan Soteras) y me dijo que todavía no era oficial, pero que puede serlo dentro de pocos días", ha afirmado el seleccionador, que ha reconocido que existe "el "handicap de que los clubes no tienen obligación de dejar jugar a los futbolistas", pero que los jugadores "sí tienen la potestad de intentar presionar a sus equipos".

Gerard ha afirmado que un Cataluña-Palestina "sería un partido con un componente sentimental y político muy grande", por lo que entiende que se esté buscando un estadio con un aforo como el del Estadio Olímpico Lluís Companys.

Las declaraciones de seleccionador van en la línea de las del conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, que el miércoles admitió contactos con la FCF para encontrar la fecha y la sede adecuada para la organización del amistoso.

De confirmarse dicho encuentro en Cataluña, sería el segundo partido que Palestina dispute en España, ya que el próximo 15 de noviembre jugará otro amistoso contra la selección vasca en San Mamés.