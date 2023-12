Siga en directo el Real Madrid-Granada: cómo va el resultado

Se estrena en el banquillo de los andaluces Alexander Medina, el Cacique, un ex futbolista uruguayo, que jugó en el Cádiz, con fama de duro como técnico. Se hizo público en su momento un decálogo de lo que le pedía a sus futbolistas sobre el campo, entre otras cosas, no saludar al rival, no ayudar a levantarlo, dar la primera patada... Él asegura que aquello fue una leyenda y no es verdad.