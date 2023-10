Sigue en directo el Noruega - España de clasificación para la Eurocopa

Ferran Torres repite como titular. Ha comenzado de maravilla el atacante. Aunque no suele ser titular en el Barça, sale en todos los partidos y ha marcado cuatro goles con su club. Ha hablado en Televisión Española: "Ellos tienen la necesidad de ganar y van a salir al ataque. Tenemos que llevar el partido donde queremos y lograr los tres puntos y la clasificación", explicó el extremo. "Me veo muy bien, con confianza y aprovechando las oportunidades que me da el míster. Siempre que juego con la selección hay una motivación especial, pero sí, lograr la clasificación para la Eurocopa es un extra", añade.