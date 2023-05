El sonoro silencio de Sergio Ramos con Vinicius revienta las redes: "Ridículo, vergüenza, menudo capitán..."

A Vinicius le han insultado en Barcelona, en Mallorca, en Valladolid, en Pamplona, en Sevilla, en Madrid. De hecho, la Liga, cumpliendo la Ley del Deporte, ha denunciado insultos racistas hasta en nueve ocasiones esta temporada pero todo ha quedado en nada. Pero Mestalla se convirtió en la gota que colmó el vaso. Vinicius dijo basta y denunció los vergonzosos ataques de la grada así como a su llegada al estadio. Según el informe de LaLiga, un grupo numeroso de aficionados, durante el transcurso del partido lanzaron insultos intolerantes y continuados hacia el jugador visitante Vinicius Jr.. “Puto negro”, “me cago en tus muertos”, “hijo de puta”, Vinicius idiota”, “puto negro, hijo de puta”, Vinicius perro”, “hijo de puta”, “mono que eres un puto mono”, “tonto, tonto”, “uh, uh, uh”" forman parte del infierno que el delantero blanco tuvo que vivir en Valencia.

Un lamentable incidente que dió la vuelta al mundo y provocó la condena unánime de políticos y estamentos deportivos. En un segundo comunicado, el Real Madrid quiso agradecer la solidaridad recibida y subrayó el apoyo que "sus compañeros han mostrado hacia Vinicius, tanto los del Real Madrid como los del resto de equipos del mundo. Leyendas, jugadores y entrenadores, algunos de ellos tan significativos en el panorama internacional como son Ronaldo Nazario, Mbappé, Rio Ferdinand, Neymar, Kaká, Jadon Sancho, Lineker, Roberto Carlos o Casemiro, entre decenas y decenas de figuras del fútbol mundial".

Sin embargo, entre tanto nombre, una ausencia resultó llamativa en redes sociales. El silencio de Sergio Ramos en el "caso Vinicius" ha enfurecido al madridismo que no ha dudado en estallar en redes sociales ante lo que consideran una falta total de empatía y de respeto a su pasado. El camero no ha publicado ni una sola línea sobre un asunto que se ha convertido en cuestión de estado y el incendio en redes es total. "Ridículo Men pa' lo que has quedado. Qué desastre", "your silence about Vini scandal is very strange", "menudo capitán, serás el único que no rechaza lo que le ha pasado a Vini, ex compañero tuyo y habiendo sido su capitán", "silencio en tiempos de injusticia es complicidad con el racismo", "weren't you his friend and colleague in Real Madrid?", "una decepción que no hayas publicado nada sobre el racismo", "you don't fight for a brother anymore".

Y es que Sergio Ramos, que compartió vestuario con el atacante merengue antes de fichar por el PSG, ha abierto Instagram para publicar una serie de imágenes de su último plan con Pilar Rubio y algunos amigos como el guardameta costarricense Keylor Navas, con los que acudieron a la exposición 'Basquiat x Warhol, a cuatro manos', en la Fundación Louis Vuitton. Pero ni una palabra sobre su compañero. y las reacciones no se han hecho esperar.

"¿Por qué no hablas de Vini? El racismo debe parar. Queremos saber de nuestro eterno capi", "¿Dónde está tu post sobre Vini?", "Mi capitán eterno. ¿Por qué no muestras tu apoyo a Vini? ¿Por qué no hablas al respecto?" son otros de los comentarios que acompañan sus publicaciones.

Algunos usuarios incluso van más allá y creen que su actitud se debe a que la relación entre ambos nunca fue buena. Ramos tachaba al brasileño de "estrellita" y en su última temporada de blanco le dio más de un toque de atención por su actitud e incluso se llegó a rumorear que intercambiaron algunas palabras subidas de tono que incluso obligó a intervenir a algún compañero para que la cosa no fuera a más.