Sturm Graz - Girona hoy: horario y dónde ver online TV, UEFA Champions League

El Girona busca mantener el sueño de competir en Champions. Los de Míchel se encuentran en Austria para enfrentarse al Sturm Graz en la quinta jornada de la UEFA Champions League, un encuentro que será decisivo para ambos equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla en esta fase de liguilla, ya que entre los dos conjuntos se suma únicamente una victoria y fue de los albirrojos ante el Slovan Bratislava (2-0).

"Venimos motivados, como no puede ser de otra forma. La sensación es de vivir un sueño y ves la ilusión en la cara de todos. Lo queremos vivir de verdad y al 100%. París, Eindhoven, los he disfrutado y sufrido pero estamos en Champions League y venir a un sitio como este nos hace estar orgullosos", comentó el entrenador de Vallecas en la última rueda de prensa, también informó que Arnau Martínez no estará disponible porque cumplirá con su sanción, por otra parte Abel Ruíz y Francés han entrado a la convocatoria.

El Girona ya ha pisado el césped del Worthersee Stadion, que se encuentra en Klagenfurt, donde se enfrentarán al Sturm, el equipo de Austria está en la 32° posición, es uno de los seis conjuntos que aún no consiguen una victoria en esta competición europea, sus partidos fueron ante el Stade Brest, Club Brujas, Sporting de Lisboa y el Borussia Dortmund.

Al entrenador del Sturm, Jurgen Saumel, le hace mucha ilusión este encuentro según comentó en la rueda de prensa. "Los españoles tienen un equipo muy bueno. Si uno se clasifica para la Liga de Campeones en España, eso lo dice todo sobre la fortaleza del rival", también señaló.

Horario y dónde ver online TV el Sturm Graz vs Girona hoy

El partido comenzará a las 18:45 horas (hora peninsular española), se podrá observar en M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, que son canales de Movistar Plus. Podrás seguir toda la cobertura del encuentro con la previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LARAZÓN.es.

Posibles alineaciones

Girona

Míchel buscará la victoria desde el principio, así que posiblemente salga con su 11 habitual con Gazzaniga en la portería, en defensa Miguel Gutiérrez, Krejci, David López y Francés de lateral como sustituto del sancionado Arnau, en el mediocampo con Oriol Romeu, Ivan Martín y Donny van de Beek, en la delantera es probable que aparezcan Bryan Gil, Tsygankov y Miovski.

Posible once: Gazzaniga, Miguel Gutiérrez, David López, Francés, Romeu, Ivan Martín, Van de Beek, Bryan, Tsygankov, Miovski.

Sturm Graz