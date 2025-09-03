La surrealista negociación caída entre Burgos y 'Memo' Ochoa: "salió a por un café y nunca volvió"

Guillermo 'Memo' Ochoa ha estado a un paso de reforzar al Burgos, pero la negociación se desplomó en el último instante tras un episodio inesperado. El guardameta con cinco Mundiales mantuvo contactos hasta el final y el club castellano apostó por un refuerzo de renombre internacional, pero el acuerdo se cayó en el último momento. Lo ocurrido ha dejado versiones contrapuestas y ha reabierto el debate sobre el próximo destino del mexicano.

El fichaje frustrado de 'Memo' Ochoa en Burgos

La negociación entre Guillermo Ochoa y el Burgos había avanzado hasta el punto de preparar la firma del contrato. El guardameta mexicano viajó a la ciudad, pasó por las instalaciones, superó el reconocimiento médico y se reunió con la directiva para ultimar los detalles de su incorporación. Incluso se había previsto una presentación especial, acorde con el prestigio de un portero con cinco Mundiales en su currículum.

Sin embargo, lo que parecía un acuerdo cerrado se quebró en cuestión de minutos. Según relató el periodista Luis Omar Tapia, Ochoa viajó para negociar presencialmente con los directivos, en un momento solicitó cambiar un punto del contrato y pidió una pausa antes de la firma definitiva, se levantó de la mesa para ir a tomar un café en un local cercano y nunca regresó. La directiva del club castellano-leonés quedó sorprendida por una situación insólita que echaba por tierra semanas de conversaciones y dejaba a la afición sin el fichaje más mediático de esta temporada.

El desconcierto creció cuando el jugador dejó de responder llamadas y mensajes, lo que obligó al Burgos a reaccionar con rapidez en las últimas horas del mercado. Finalmente, el club cerró la incorporación de Jesús Ruiz, procedente del Racing de Ferrol, como alternativa para reforzar la portería.

Desde el otro lado, la versión de Ochoa fue distinta. Alejandro Orvañanos, periodista de Claro Sports, explicó que el guardameta no encontró claridad en el contrato y que el Burgos modificó las condiciones en el último momento, alejándose de lo pactado verbalmente. "En las últimas horas cambian un poco las condiciones que pone el equipo español y Guillermo Ochoa dice: ‘Pues no, así yo no voy a ir a este equipo’", señaló el comunicador.

Memo Ochoa busca equipo con la mira en el Mundial 2026

Con el fichaje frustrado en Burgos, Ochoa continúa en el mercado como agente libre y con la necesidad de encontrar un club que le permita mantener ritmo competitivo. A sus 40 años, el portero mexicano tiene como gran objetivo llegar en activo a la Copa del Mundo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La decisión del seleccionador Javier Aguirre de contar solo con futbolistas en activo obliga a Ochoa a encontrar destino cuanto antes si quiere mantener sus opciones abiertas.