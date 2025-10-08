El talento español que ha recuperado la sonrisa en la Ligue 1

Decir esto cuando se trata de un jugador de apenas 22 años produce hasta vértigo, pero lo cierto es que los números no mienten y Ansu Fati está de vuelta. El extremo español, que llevaba varias temporadas sumido en un fuerte estancamiento de rendimiento, ha recuperado su mejor versión con la cesión al Mónaco de la Ligue 1.

Las matemáticas son una ciencia exacta, y Ansu está recuperando la sonrisa en el equipo monegasco. Si bien no jugó un solo minuto en las cuatro primeras jornadas del campeonato francés, desde que entró no ha parado de marcar. Acumula seis goles, cinco de ellos en Liga y uno en Champions.

Además, la gran mayoría los he hecho saliendo desde el banquillo, lo que le aporta un valor añadido. Pero, ya en la última jornada, el joven atacante fue titular y disputó los 90 minutos. Fue frente al Niza, el partido acabó 2-2 y él anotó los dos tantos de su equipo.

Pese a que hace varios años era considerado uno de los jugadores llamados a dominar el planeta fútbol, las lesiones y la falta de continuidad en los lugares a los que fue cedido lastraron su rendimiento y truncaron su rendimiento. El Mónaco se interesó por su cesión, que tiene una opción de compra cercana a los 12 millones de euros.