De Terence Hill a Hollywood: la sorprendente faceta como actor de Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti cierra una fructífera etapa en el Real Madrid para poner rumbo a Brasil. Tras una temporada mágica 2023-24, Carlo Ancelotti se ganó con creces su renovación en el Real Madrid. Por ello, y ante los rumores que le situaban como seleccionador carioca, el Real Madrid decidió renovar el contrato de su técnico. El italiano amplió su vínculo con el conjunto blanco hasta el próximo año 2026 pero finalmente el pasado lunes se confirmaba lo que era un secreto a voces: su salida del Real Madrid y su nueva aventura como seleccionador de la verdeamarela.

Considerado como uno de los directores técnicos más prestigiosos, exitosos y laureados de la historia del fútbol, ostenta el récord de ser hasta ahora el único entrenador en haber llegado a ganar al menos 5 de las 6 grandes ligas europeas (España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia).​ Asimismo, tras la conquista de la Copa Intercontinental de la FIFA 2024, se convirtió en el entrenador más laureado en la historia del Real Madrid C. F.

Ahora, se enfrenta a un destino que tal vez ya estaba escrito. Hace poco más de diez años, el 1 de abril de 2015, recibió la visita del cuerpo técnico de la selección brasileña en el Real Madrid. En esa ocasión, posó junto a Dunga, entonces seleccionador de Brasil, y Gilmar Rinaldi, entonces director de la selección nacional.

Pero, más allá de su indudable calidad en los banquillos, tal vez muchos desconozcan su faceta más curiosa: la de actor y nada menos que en Hollywood.

Su amistad con Zoe Saldaña

Carlo Ancelotti participó en la película "Star Trek: Beyond". Interpretó a un científico que aparece únicamente como Doctor en los créditos, ya que su participación es como extra. También fue curiosa la forma como llegó al reparto. Es amigo del diseñador de moda italiano Marco Perego, esposo de la actriz Zoe Saldaña, con quien mantiene una gran amistad desde entonces.

Ella, que formó parte del elenco de Star Trek como Uhura, estuvo en Vancouver, Canadá, para filmar el largometraje. Casulmente, el entrenador también estaba en la ciudad de donde es su esposa Mariann Barrenaa y recibió una invitación de amigos para ver el rodaje. Entonces conoció al director Justin Lin, quien creó el papel para él.

"Soy un actor terrible. Me encantaba Star Trek de niño, así que es maravilloso estar en la película ahora", confesó a Four Four Two.

Su aparición, sin embargo, es muy breve e incluso difícil de ver. En una de las escenas aparece saliendo de una cápsula vistiendo un traje de científico y sosteniendo una tablet en la mano.

Tras el rodaje, Ancelotti mantuvo la amistad con Zoe, a quien no dudó en felicitar tras ganar este año el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por Emilia Pérez.

De la mano de Terence Hill

Sin embargo, esta no era la primera vez que el técnico hacía sus pinitos en el cine. En 1984, cuando todavía era futbolista, participó en la película italiana "Don Camilo", dirigida por Terence Hill.

La comedia giraba sobre la rivalidad entre el párroco y el alcalde comunista de un pequeño pueblo italiano de Brescello. Párroco y alcalde chocan en carácter y buscan continuamente la oportunidad de enfrentarse para medir la supremacía de uno u otro en el pueblo. Una de esas pugnas es un partido de fútbol. Los partidarios del párroco, el equipo de los ángeles, contra los del alcalde, los diablos.

A éste último equipo pertenece Carlo Ancelotti, al que se puede ver practicando juego sucio contra su rival en forma de codazos y pisotones. El propio Terence Hill -que hace el papel de cura-, se quita la sotana y salta al campo para pisar y golpear al entonces jugador de la Roma.

El italiano puede presumir de ser el técnico con más orejonas lo que ha valido el apodo de Mr. Champions pero parece imposible que pueda colar un Oscar en sus vitrinas.