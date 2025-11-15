El tío de Rubiales, tras el "huevazo": "Eras un lametraserillos de Pedro Sánchez"

Luis Rubén Rubiales, tío del ex presidente de la Federación Luis Rubiales, fue detenido el pasado jueves por la Policía Nacional tras lanzarle huevos en la presentación de su libro. Según confirmaron fuentes policiales, los agentes se personaron en el lugar de los hechos tras el aviso de que una persona estaba arrojando huevos al ex mandatario del fútbol español. Un incidente por el que Rubiales ha decidido no presentar denuncia.

"Es un tío carnal mío, Luis Rubén se llama. Una persona desequilibrada, que no debe estar bien. Y bueno, creo que lo han arrestado y veremos qué podemos hacer para que no vuelvan a suceder estas cosas. Una pena", afirmó el expresidente de la RFEF tras el incidente. "Yo no puedo pensar ahora mismo en eso. Yo estoy ahora mismo atendiendo a la gente con respeto, con educación, y tengo ganas de ver a mis hijas, que sé que lo han pasado mal", añadió. "Me he asustado porque creía que iba armado. Si alguien viene tirando cosas y en ese momento hay una familia por en medio, pues he intentado... Pero bueno, lo que puedan decir ya es que... la verdad es la verdad", sentenció.

"Le habría tirado más"

Al poco tiempo, salía a la luz que la persona que lanzó los huevos era su tío, Luis Rubén Rubiales, actor de profesión que ha participado en numerosas series de éxito en España, como 'Cuéntame', 'El secreto de Puente Viejo', 'El ministerio del tiempo', 'Gigantes' y, la más conocida, 'La que se avecina'.

Ahora, tras su detención por atacar a su sobrino al grito de "sinvergüenza" ha roto su silencio.

"Le tiré tres, cuatro o cinco huevos... Si me hubiera dado tiempo le hubiera tirado alguno más, porque llevaba una docena", indicaba en Antena 3.

"Es una persona que ha dejado muchos cadáveres... El día de mañana se le puede levantar, como en el videoclip de Michael Jackson, 'Thriller', así que yo no sería muy feliz. Porque yo estoy desequilibrado, pero puedo ir por la calle tranquilamente", añadía.

¿Tú vas a hablar de Pedro Sánchez...?

También aseguraba no haber leído el libro y criticaba que su sobrino hubiera hablado del presidente del gobierno: "¿Tú vas a venir a hablar de Pedro Sánchez? Que has alardeado que era tu amigo, que te protegía, que si eras su niño bonito... No vayas ahora a atacarle, diciendo que te ha hecho una conspiración cuando tú eras un 'lame traserillos' suyo", sentenció con los que supone un dardo en toda regla a los argumentos de defensa del ex presidente de la RFEF.

El tío de Rubiales ha confesado que está molesto por cosas que han ocurrido durante los últimos cinco años, como el despido y que no se ocupe de su abuela, con la que él vive a día de hoy. "Ha rebasado todos los límites. Son muchas cosas, no solo es el enfrentamiento con Juan", aclara.

Luis Rubén Rubiales ha salido en libertad sin cargos, avisa que no piensa parar y asegura que su sobrino debería darle las gracias por la promoción del libro. "Tendría que estar agradecido", señala.