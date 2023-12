Los tres mensajes de Pedrerol contra el Barcelona, el último es demoledor

El FC Barcelona, bajo la dirección de Xavi Hernández, ha estado atravesando una etapa de muchísimas dudas. A pesar de avanzar a los octavos de final de la Liga de Campeones como líderes de su grupo, la derrota contra el Amberes 3-2 en Champions ha dejado un sabor amargo y ha resaltado las dificultades que el equipo está enfrentando.

Xavi Hernández ha atribuido parte de las dificultades del equipo a las críticas de la prensa, argumentando que estas generan una negatividad que afecta el rendimiento de los jugadores, al césped, o a que son un equipo en construcción.

El entrenador ya no puede evitar las críticas. Uno de los más duros es Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito. Ha escrito tres mensajes, a cada cual más duro."Es un equipo roto", dice. "Vergüenza", añade después. Y el último, no para: "No es un equipo en construcción, es un equipo en descomposición