Vinicius es The Best

Aunque Infantino, el presidente de la FIFA, hizo una pausa cuando nombró al mejor futbolista del mundo, nadie lo dudó. Vinicius Junior, el delantero del Real Madrid, fue votado como mejor jugador de 2024 por la gente del fútbol y ayer recogió su premio en la gala de la FIFA en Doha. "No sé por dónde comenzar. Yo era un niño que jugaba al fútbol entre la pobreza y el crimen y llegar aquí es muy importante para mí. Se lo quiero agradecer a mucha gente, a todos los que votaron por mí. Es muy importante y se lo quiero agradecir a mi familia, que dejaron de vivir su sueño para que viviera el mío", ha dicho el futbolista del Real Madrid.

También se lo ha agradecido a Florentino Pérez, al staff del Real Madrid, a Ancelotti, al Flamengo y a jugadores de la selección brasileña.

También Ancelotti recogió su premio a mejor entrenador. "Es un honor recibir este premio, lo comparto con mi club, con mi presidente, que me dio la oportunidad de entrenar al mejor club del mundo. Compartir con mis jugadores, que no siempre me escuchan, pero casi siempre, gracias a mi familia, a mi mujer, que siempre me apoyan. Llevo 40 años en el fútbol, me ha dado mucho, cosas negativas y positivas. Y gracias a este deporte sigo vivo", ha asegurado el entrenador italiano.