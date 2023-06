La viral exaltación de España y la bandera en El Chiringuito

Pep Guardiola ganó la Champions y Messi el Mundial, para muchos barcelonistas casi cuentan como dos títulos. El de Guardiola ha costado, pero con su victoria en el Manchester City-Inter de la Champions dio otro paso gigante en su palmarés, sumando esta nueva 'Orejona' a unas vitrinas donde ya figuraban las de 2009 y 2011. Además, la victoria le significó al de Santpedor su segundo triplete como técnico. El citado de 2009, con el Barça, se fraguó adjudicándose primero la Copa del Rey, días después sellando matemáticamente la decimonovena Liga culé y poniendo la guinda con su primera Champions al ganar por 2-0 en Roma (Italia) al Manchester United.

Guardiola prolongó ese éxito con un histórico sextete al llevarse la Supercopa de España y la Supercopa de Europa después del verano, y el Mundial de Clubes en los albores del invierno. En 2011, conquistó de nuevo el máximo torneo del 'Viejo Continente' con el equipo blaugrana; batió otra vez a los 'diablos rojos', por 3-1, en Wembley.

Sin embargo, la Copa de Europa le había sido esquiva hasta esta velada en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul. A pesar de su exitosa etapa posterior en el Bayern de Múnich, con multitud de títulos a escala nacional, nunca alcanzó otra final de la Champions hasta aterrizar en la entidad celeste de la ciudad de Mánchester.

Fue en el curso 2020/21, aunque un gol del delantero alemán Kai Havertz evitó entonces que Guardiola triunfase y le dio el título al Chelsea FC (1-0), merced a una final donde los 'citizens' se mostraron por debajo de las expectativas en Do Dragão (Portugal). El entrenador catalán rozaba la gloria nuevamente, pero faltaba un último paso.

Viral se hizo en redes sociales su reacción en aquella ceremonia de premios, ya que Guardiola celebró su segundo puesto besando la medalla de plata nada más recibirla. Ser subcampeón no era para él un fracaso, sino una zancada más para la escalera de su dilatado proyecto en un Manchester City ansioso por alzar la 'Orejona'. Al final lo ha conseguido

Hay muchos barcelonistas que celebran este título de Guardiola como si fuera suyo. Al igual que celebraron el Mundial de Messi también como si fuera suyo. Por eso, Tomás Roncero estalló en El Chiringuito con un canto a España, presumiendo de bandera y cantando mi querida España.

El Mundial de Messi se celebró por los barcelonistas, pero hoy en día están algo más confusos en sus sentimientos. Messi se va a Miami, pese a los intentos del Barcelona de ficharle. Tebas ha explicado l que sucedió: "La gente siempre busca razones donde no las hay. Nosotros siempre hemos sido muy claros. El Barça no está en la norma uno a uno, está al 40%, y como se cambió la norma para todos los clubes están un poco mejor que el año pasado, pero no está ni mucho menos en la norma uno a uno", explicó en la entrega de premios de la Liga Genuine.

"El plan de viabilidad es para todos los clubes y es como consecuencia de la nueva Ley del Deporte que se aprobó en diciembre del 22, lo que todavía nos hace más responsables del futuro de los clubes", añadió. Además, Tebas indicó que "la exposición de motivos dispone y dice que no pone aval a los clubes, porque LaLiga tiene un muy buen control económico. Por ello, hemos esperado y preguntado por el FairPlay financiero y nada más, sin trampa ni cartón", manifestó, además de asegurar: "Somos totalmente transparentes y todo el mundo puede preguntar, los clubes pueden preguntar".

Al ser preguntado si está preocupado por la posible pérdida de valor de LaLiga por no haber recuperado a Messi y por la salida de otros jugadores, Tebas mostró su rechazo y dijo: "Todos los años estamos con el mismo cuento y a mí lo que me preocuparía es tener clubes con problemas económicos".