La reacción de María Guardiola a la Champions conquistada por el Manchester City

María, la hija de Pep Guardiola, presumió de su padre en redes sociales después de que el Manchester City conquistase su primera Champions al imponerse por 1-0 al Inter de Milán con un gol de Rodri Hernández.

“Sí joder”, escribió María Guardiola nada más terminar el partido. “El más grande”, añadió la hija de Pep Guardiola sobre su padre.

Las declaraciones de Guardiola tras ganar la Champions

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, se mostró "muy aliviado" con la victoria, pero subrayó que de haber perdido, tampoco se sentiría muy distinto.

"Hoy podríamos haber perdido y seríamos los mismos. En otros momentos perdimos. Este año estaba escrito en las estrellas", dijo el entrenador en la rueda de prensa posterior a la final de Champions.

"No me considero especial si gano, y si pierdo no me siento un perdedor. En el fútbol esas cosas pueden pasar", insistió.

Pep Guardiola tuvo muchas palabras de ánimo para el Inter de Milán, recordando que "ser el segundo equipo de Europa es algo increíble".

"Se dijo que nosotros éramos el favorito, pero el Inter es un equipo muy fuerte, de pasos largos, también parando balones, y ha costado, tienen mucha calidad, lo tienen todo para llegar a este punto y por eso estaban aquí", dijo el entrenador.

"Están decepcionados ahora, nosotros vivimos esta decepción hace dos años, pero los felicito porque han jugado como tenían que hacerlo", agregó Pep Guardiola.

El mensaje de Guardiola al Real Madrid

Lanzó un reto al Real Madrid: "Cuidado, estamos a solo 13 victorias de la Champions, estamos llegando. Si os dormís, os alcanzamos", dijo Pep Guardiola con cierta sorna.

Pero agregó serio: "Tendremos que trabajar aún más duro el año que viene. Porque hay equipos que ganan su primera Champions y luego desaparecen. Conmigo no va a pasar".