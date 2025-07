Virginia Torrecilla: "Más que envidia, siento orgullo de esta selección"

Virginia Torrecilla (Cala Millor, 1994) pertenece a la generación anterior al boom del fútbol femenino en España. Si hubiera nacido un poco más tarde sería una de las protagonistas de esta selección vigente campeona del mundo y de la Nations League, que parte como favorita para la Eurocopa que acaba de arrancar en Suiza. Atiende a LA RAZÓN en un acto de Lidl.

¿Podía imaginar algo así?

Jamás lo hubiese imaginado y es una alegría poder vivir todo esto desde bien cerquita, pero sí, es verdad que al final me da un poco de envidia sana, ¿no? Es muy bonito lo que estamos viviendo. Me siento muy partícipe de todo lo que estamos haciendo y creo que, obviamente, se está dando mucho de qué hablar, pero estoy segurísima de que el fútbol femenino va a seguir creciendo mucho más.

Usa la palabra «impensable»

Es que el salto es enorme. En tres Mundiales te haces campeona del mundo... Eres prácticamente nueva, vas a una Eurocopa y estás siendo favorita después de cinco Eurocopas. Son barreras que estamos rompiendo poco a poco. Me siento muy partícipe, pero sobre todo me siento orgullosa de todo lo que estamos haciendo por y para el fútbol.

Quizá nació un poco pronto...

A veces lo he dicho, ¿no? En plan de broma, pero realmente yo soy la persona que soy por todo lo que he vivido. Y creo que he tenido una infancia muy buena. He tenido una carrera deportiva también muy buena. Sí es verdad que me retiré muy pronto por todo lo que viví con mi enfermedad, con lo de mi madre. Y creo que eso también me quitó muchos años de fútbol. Incluso a día de hoy, si estuviese jugando, podría jugar muchos años más. Pero bueno, la vida se me ha dado así. No quiero cambiar nada de lo que he vivido. Así que me quedo con lo que tengo y me quedo cerquita del fútbol, que es lo que me ha apasionado y lo que me ha gustado toda la vida.

¿Echa de menos la élite?

Quizá soy algo diferente a los demás, pero acabé tan dolida con el fútbol, acabé tan disgustada con todo, que no echo de menos el fútbol. Te mentiría si te dijera que no me acuerdo de él. Pues claro que me acuerdo del fútbol. O pienso en qué podría haber sido de mí como futbolista. Claro que lo pienso, por supuesto, y hay momentos de debilidad. Pero ya me he curado, ya estoy bien con la vida. Me he curado con el fútbol, me he curado con la gente. Me he curado con todo el mundo y es lo que me llevo. Compito conmigo misma cuando voy a entrenar, porque sigo entrenando como una burra, pero no echo nada de menos el fútbol desde dentro. Y es verdad que cuando voy a la Champions o veo un partido muy de cerca, digo: «¡Guau! me encantaría estar ahí.

¿Se imaginaba a España coleccionando Balones de Oro?

Nunca hubiese imaginado que el fútbol femenino estaría tan arriba a día de hoy. Ahora creo que vamos a llegar mucho más lejos y jamás hubiese pensado que tendríamos cuatro Balones de Oro, y seguro que vienen más por delante. Tenemos que seguir trabajando para que eso siga fomentándose y creo que tener a las mejores jugadoras del mundo es algo que hay que disfrutar.

¿Cómo ve a España en la Eurocopa de Suiza?

Siempre digo que en estos torneos el factor suerte tiene mucho que ver. Obviamente España es favorita para todo desde que ganó el Mundial. Esa etiqueta no nos la quita nadie. También me gustan selecciones como Francia o Inglaterra.

Usted pasó por ese adiós que ahora toca a Jenni Hermoso...

No es agradable apartarse de la selección. Obviamente siempre quieres jugar para tu país y llevar el escudo a lo más alto. Pero la realidad es que nos hacemos mayores y hay jugadoras jóvenes que están pisando muy fuerte. Los cambios de generación llegan y es la realidad del fútbol. Es duro, porque tú estás al cien por cien, pero al final no te llevan, y es algo que se tiene que trabajar. El día de mañana se tendrá que ir gente importante para que entren niñas que serán el futuro de España. Es la realidad de la vida.

Iba en la candidatura de Juanma Morales a la presidencia de la Federación. ¿Qué ideas tenía para el fútbol femenino?

Gracias por sacar este tema, porque hay muy poca gente que lo tenga en cuenta. Las iniciativas que tenía Juanma iban con mis valores y por eso decidí ir con él en su candidatura. Lo primero era hacer una Federación limpia de todo lo que había, que era fundamental en ese momento con todo lo que se había vivido. Queríamos profesionalizar el fútbol femenino para que tenga todo lo que antes le faltaba para competir en la élite. Y también buscábamos potenciar el fútbol base, que era muy importante para nosotras y es el futuro.