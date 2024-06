Willy Bárcenas no se calla tras las críticas por su insulto a los centrales de la selección española

España ha hecho una gran primera parte en su segundo partido de la Eurocopa contra Italia, con minutos de mucho valor, quizá los mejores en mucho tiempo, sin embargo, el equipo de De la Fuente no ha conseguido marcar y el conjunto italiano ha conseguido su objetivo de alcanzar el descanso sin daño. La segunda parte tiene que decidir el encuentro y el gol en propia meta de Italia lanza a España.

Una de las noticias del partido está siendo la seguridad defensiva de España con Le Normand y Laporte en el centro de la defensa. El segundo, que no estuvo en el primer partido por lesión, ha tenido que ser titular contra Italia por los problemas musculares de Nacho.

El problema o la polémica ha surgido cuando Willy Bárcenas, cantante de Taburete e hijo de Bárcenas, antes del partido, ha escrito en las redes. "Me pone negro que los centrales de España sean franceses. Le norrrrrmand, Lapoggggte, no me jodas. A pesar de todo, vamos España!". Ha querido hacer una broma o algo así, pero lo cierto es que le ha quedado un comentario xenófobo, que como no podía ser de otra manera, ha dado pie a muchos comentarios racistas, de esos que se suelen dar en las redes.

Enseguida se ha hecho viral, es lo que más se comentaba y más con el España - Italia empatado a cero, antes del tanto en propia meta. Así que, ante el ruido que estaba generando, Willy Bárcenas ha escrito otro mensaje, nada arrepentido, por cierto. "Me encanta mi rol en Twitter. Escribo cada dos meses alguna reflexión sin mucha trascendencia. Primero llegan seguidores que me llaman Padre y que les mola lo que he dicho. Después llegan los de mejor (lo que sea) que robar, en vez de Taburete mejor Banquillo y los de que cante tu padre", ha escrito. Y ha dejado los ataques para la última frase: "Por último aparece el director de orquesta Fonsi Longanizas y escribe algún twit en el que me relaciona de alguna forma con que Pablo Hasel esté en la cárcel. Y vuelta a empezar".

El cantante de Taburete se refería a un tuit del activista de las redes, que al leer sus críticas a los centrales franceses, ha publicado una foto de Willy con su padre.